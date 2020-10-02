Bu ayvayı gören hayrete düşüyor
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Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

02.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:06

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen emekli olmasının ardından kendine yaptığı hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları yetiştirmesi büyük ilgi gördü.

Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendisinin zaman geçirmesi amacıyla hobi bahçesi kurdu. Kurmuş olduğu hobi bahçesine yüzlerce ayva ağacı diken Parlak daha sonra ise üzerinde ay ve yıldız simgesinin bulunduğu ayvaları yetiştirmeye başladı.

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

"AĞAÇ DİKMEYİ, MEYVE YETİŞTİRMEYİ SEVİYORUM"

Kendisinin emekli olmasının ardından hobi bahçesi kurduğunu ve meyve yetiştirmeyi ve ağaç dikmeyi sevdiğini ifade eden 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak ayvaları görenlerin hayrete düştüğünü söyledi. Parlak, " Ben emekli öğretmenim. Emeklilikte bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Kendime hobi bahçesi yaptım. Daha büyük bir bahçem de var. Meyve yetiştirmeyi ver ağaç dikmeyi seviyorum.

"BAŞKA FİGÜRLERİ DE İŞLEYEBİLİRİM"

Bu ayvayı görenler şaşırıyor. Başka figürleri de işleyebilirim. Ama benim ayı yıldız hoşuma gidiyor. Aslında ayvaların çoğu sarıdır. Ama bu ayvanın çeşidi de bir tarafı sarı diğer tarafı kırmızı oluyor. Kırmızı olmadan önce ben böyle bir düşünceye kapılarak yaptım. Hem de bayrağımızın rengi bayramız da buraya çıkmış oluyor. Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir. Ama meyve yetişmeden önce işe başlamak gerekiyor. Ama meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor.

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

"ŞU ANA KADAR 3 TANE OLDU"

İlk kez görenler hayret ediyorlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz" diye konuştu.

Bu ayvayı gören hayrete düşüyor
Bu ayvayı gören hayrete düşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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