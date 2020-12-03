Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs yasakları: Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni yasaklar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

30 Kasım tarihinde sonlanan Kabine Toplantısı sonrası son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri geldi. Vatandaşlarsa sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını araştırdı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs yasakları: Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Cuma 21.00'de başlayacak 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek. Bu uygulama her hafta sonu devam edecek.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ayrıca yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi de saat 21.00 - 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması dün akşam 1 Aralık Salı akşamı saat 21.00'de başladı 2 Aralık 05.00'te sona erdi. Bu akşam saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı tekrar başlayacak. 3 Aralık sat 05.00'te sona erecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 Yaş üstü vatandaşlar daha önce alınan karalar saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 Yaş altı vatandaşlar daha önce alınan karalar saat 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında 20 yaş altı vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

CENAZE MERASİMİ VE DÜĞÜNLERE KISITLAMA

Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN AÇIK OLACAK YERLER?

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.