Bu akşam maç var mı? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

09.02.2022 Bugün

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11:05

Wellington Phoenix - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

/

11:55

Perth Glory - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi Ertelendi

/

13:00

Vanspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Somaspor - Adıyamanspor

TFF 2. Lig

/

13:30

Bandırmaspor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

16:30

Monterrey - Al Jazira

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5.'lik Maçı

/

17:30

Hatayspor - Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

18:00

Genk - Chelsea

UEFA Gençlik Ligi

/

19:00

İtalya - Türkiye

U19 Hazırlık Maçı

/

19:30

Al Hilal - Chelsea

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

/

19:30

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi

/

20:00

Hajduk Split - Atletico Madrid

UEFA Gençlik Ligi

/

20:30

Denizlispor - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

/

20:30

Bergerac - Versailles

Fransa Kupası Çeyrek Final

/

20:45

Zulte Waregem - Oostende

Belçika Pro League

/

20:45

Westerlo - Deinze

Belçika 1. B Ligi

/

21:00

Ajax - Vitesse

Hollanda Kupası Çeyrek Final

/

21:00

RKC Waalwijk - AZ Alkmaar

Hollanda Kupası Çeyrek Final

/

22:45

Manchester City - Brentford

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Norwich City - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Tottenham - Southampton

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Aberdeen - Celtic

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Hearts - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Glasgow Rangers - Hibernian

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Ross Country - Livingston

İskoçya Premier Lig

/

22:45

St.Mirren - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Arbroath - Hamilton

İskoçya Championship

/

22:45

Inverness - Partick

İskoçya Championship

/

22:45

Kilmarnock - Ayr

İskoçya Championship

/

22:45

Preston - Huddersfield

İngiltere Championship

/

23:00

Aston Villa - Leeds United

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Milan - Lazio

İtalya Kupası Çeyrek Final

/

23:00

Leuven - Genk

Belçika Pro League

/

23:00

Rayo Vallecano - Real Betis

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

/

23:15

Nice - Marsilya

Fransa Kupası Çeyrek Final

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