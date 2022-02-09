Bu akşam maç var mı? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
- Güncelleme:
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 9 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
09.02.2022 Bugün
/
11:05
Wellington Phoenix - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
/
11:55
Perth Glory - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi Ertelendi
/
13:00
Vanspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Somaspor - Adıyamanspor
TFF 2. Lig
/
13:30
Bandırmaspor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
16:30
Monterrey - Al Jazira
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5.'lik Maçı
/
17:30
Hatayspor - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
18:00
Genk - Chelsea
UEFA Gençlik Ligi
/
19:00
İtalya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
/
19:30
Al Hilal - Chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
/
19:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi
/
20:00
Hajduk Split - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
/
20:30
Denizlispor - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
/
20:30
Bergerac - Versailles
Fransa Kupası Çeyrek Final
/
20:45
Zulte Waregem - Oostende
Belçika Pro League
/
20:45
Westerlo - Deinze
Belçika 1. B Ligi
/
21:00
Ajax - Vitesse
Hollanda Kupası Çeyrek Final
/
21:00
RKC Waalwijk - AZ Alkmaar
Hollanda Kupası Çeyrek Final
/
22:45
Manchester City - Brentford
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Norwich City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Tottenham - Southampton
İngiltere Premier Lig
/
22:45
Aberdeen - Celtic
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Hearts - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Glasgow Rangers - Hibernian
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Ross Country - Livingston
İskoçya Premier Lig
/
22:45
St.Mirren - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Arbroath - Hamilton
İskoçya Championship
/
22:45
Inverness - Partick
İskoçya Championship
/
22:45
Kilmarnock - Ayr
İskoçya Championship
/
22:45
Preston - Huddersfield
İngiltere Championship
/
23:00
Aston Villa - Leeds United
İngiltere Premier Lig
/
23:00
Milan - Lazio
İtalya Kupası Çeyrek Final
/
23:00
Leuven - Genk
Belçika Pro League
/
23:00
Rayo Vallecano - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
/
23:15
Nice - Marsilya
Fransa Kupası Çeyrek Final