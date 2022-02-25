Bu akşam maç var mı? 24 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
25.02.2022 Bugün
/
03:30
Olimpia Asuncion - Atletico Nacional
Copa Libertadores
/
04:00
Pachuca - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
04:30
Cruz Azul - Forge
Concacaf Şampiyonlar Ligi
/
06:05
Queretaro - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
06:45
Seattle Sounders - Motagua
Concacaf Şampiyonlar Ligi
/
14:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Ligi
/
15:00
Son 16 Kura Çekimi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
/
16:30
Emirates Club - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
/
16:30
Khorfakkan - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
/
18:00
Dinamo Batum - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
/
19:00
Al Urooba - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:00
Al Ittihad - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
/
19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
/
19:30
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
/
20:00
Denizlispor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
/
20:00
Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
/
20:00
Adana Demirspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Slaven Belupo - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
/
20:00
Rakow Czestochowa - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
/
20:30
Hannover 96 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
Paderborn - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
/
20:30
F.Amager - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
/
20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
/
20:30
Grazer - Austria II
Avusturya 1. Ligi
/
20:30
Rapid Wien 2 - Horn
Avusturya 1. Ligi
/
20:30
St.Polten - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
/
20:45
Milan - Udinese
İtalya Serie A
/
21:00
Vejle - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
/
21:00
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
/
22:00
RKC Waalwijk - Twente
Hollanda Eredivisie
/
22:00
Almere - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
NAC Breda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
ADO Den Haag - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Dordrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Excelsior - Roda
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
FC Emmen - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Volendam - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
De Graafschap - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Jong AZ - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Oss - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
/
22:00
Westerlo - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
/
22:25
Liefering - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
/
22:30
Hoffenheim - Stuttgart
Almanya Bundesliga
/
22:30
Legia Varşova - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
/
22:45
Beerschot - Charleroi
Belçika Pro League
/
22:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Derry City - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Drogheda - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
St. Patricks - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Dublin - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
/
22:45
Hamilton - Inverness
İskoçya Championship
/
23:00
Southampton - Norwich City
İngiltere Premier Lig
/
23:00
Montpellier - Rennes
Fransa Ligue 1
/
23:00
Levante - Elche
İspanya La Liga
/
23:00
Almeria - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
/
23:00
Genoa - Inter
İtalya Serie A
/
23:15
Belenenses - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
/
23:30
Sporting Cristal - Cajamarca
Peru Primera-Apertura