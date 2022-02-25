Bu akşam maç var mı? 24 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

25.02.2022 Bugün

/

03:30

Olimpia Asuncion - Atletico Nacional

Copa Libertadores

/

04:00

Pachuca - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

04:30

Cruz Azul - Forge

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

06:05

Queretaro - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

06:45

Seattle Sounders - Motagua

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

14:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi

/

15:00

Son 16 Kura Çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

/

16:30

Emirates Club - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

/

16:30

Khorfakkan - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

/

18:00

Dinamo Batum - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

/

19:00

Al Urooba - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:00

Al Ittihad - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

/

19:30

NK Celje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

/

19:30

NK Celje - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

/

20:00

Denizlispor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

/

20:00

Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

/

20:00

Adana Demirspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Trabzonspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Slaven Belupo - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

/

20:00

Rakow Czestochowa - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

/

20:30

Hannover 96 - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Paderborn - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

F.Amager - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

/

20:30

Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

/

20:30

Grazer - Austria II

Avusturya 1. Ligi

/

20:30

Rapid Wien 2 - Horn

Avusturya 1. Ligi

/

20:30

St.Polten - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

/

20:45

Milan - Udinese

İtalya Serie A

/

21:00

Vejle - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

/

21:00

Helsingor - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

/

22:00

RKC Waalwijk - Twente

Hollanda Eredivisie

/

22:00

Almere - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

NAC Breda - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

ADO Den Haag - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Dordrecht - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Excelsior - Roda

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

FC Emmen - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Volendam - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

De Graafschap - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Jong AZ - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Oss - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Westerlo - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

/

22:25

Liefering - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

/

22:30

Hoffenheim - Stuttgart

Almanya Bundesliga

/

22:30

Legia Varşova - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

/

22:45

Beerschot - Charleroi

Belçika Pro League

/

22:45

Bohemians 1905 - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Derry City - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Drogheda - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

St. Patricks - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Dublin - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

/

22:45

Hamilton - Inverness

İskoçya Championship

/

23:00

Southampton - Norwich City

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Montpellier - Rennes

Fransa Ligue 1

/

23:00

Levante - Elche

İspanya La Liga

/

23:00

Almeria - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

/

23:00

Genoa - Inter

İtalya Serie A

/

23:15

Belenenses - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

/

23:30

Sporting Cristal - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

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