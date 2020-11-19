BTS 'Life Goes On' şarkısı çıktı mı, ne zaman çıkacak? BTS 'Life Goes On' şarkı sözleri! Life Goes On ne anlama geliyor?

Dünyaca ünlü BTS grubunun yeni şarkısı çıkmak üzere. Dün Youtube'da Life Goes On şarkısının Official Teaser 2'si yani resmi tanıtım fragmanının ikincisi çıktı. Müzik severler heyecanla beklemeye başladı. Peki BTS Life Goes On şarkı sözleri nelerdir, şarkı ne zaman çıkacak?

Heyecanla beklenen şarkının 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. 22 saniye süren yeni tanıtım fragmanı kısa süre içerisinde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Peki BTS 'Life Goes On' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıkacak, BTS hakkında bilgiler nelerdir?

LİFE GOES ON NE DEMEKTİR? NE ANLAMA GELİYOR?

"Life Goes On" ingilizce bir tabirdir. Anlamı ise "Hayat devam ediyor." demektir.

BTS ''LİFE GOES ON' ŞARKI SÖZLERİ

Şarkı henüz tamamen çıkmadığı için sözleri de mevcut değildir. Fakat resmi tanıtım fragmanındaki sözler çıkmıştır. Şimdi sizlere resmi tanıtım fragmanındaki sözleri yazalım.

Life Goes On

Like an arrow in the blue sky

On my pillow, on my table

Yeah, life goes on like this again

I remember

I remember

Resmi tanıtım 2. fragmanı yani "Official Teaser 2" dün yayınlandı.

BTS ''LİFE GOES ON' ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

18 Kasım 2020'de şarkının 2. tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Tanıtım fragmanı çok kısa süre içerisinde milyonlarca izlendi.

Youtube resmi kanalından yapılan duyuruya göre BTS 'Life Goes On' şarkısının gerçek hali 20 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Büyük bir ihtimalle saat 14:00 'da Youtube üzerinde yayına girecektir.

BTS ''LİFE GOES ON' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Yönetmen: Jeon Jung Kook, Nu Kim

Yardımcı Yönetmen: Yong Seok Choi, Jihye Yoon (Lumpens)

Fotoğraf: Nu Kim

Görüntü Yönetmeni: Hyunwoo Nam (GDW)

Odak Çektirme: Sangwoo Yun

2. AC: Eunki Kim

Üçüncü AC: Kyuwon Seo

Şef: Choi Doo Soo (DS LIGHT)

Işık Ekibi: Jung Yu Jin, Kim Jun O, Lee Seong Min, Kim Sung Wook, Lee Hyunsu

Sanat Yönetmeni: Bona Kim, Jinsil Park (MU: E)

Yardımcı Sanat Ekibi: Yeri Kang, Minjung Kim (MU: E)

Sanat Ekibi Yöneticisi: ilho Heo (MU: E)

Görsel Oluşturucu: Nu Kim, Sabinne Cheon, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun, Cha Yeon Hwa

Sanatçı Yönetimi: Kim Shin Gyu, Kim Su Bin, Kim Dae Young, Park Jun Tae, An Da Sol, Ahn Jong Hun, Yun Tae Woong, Lee Seung Byeong, Lee Jung Min, Lee Hyeon Ki

BTS NEDİR?

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir.

BTS, ilk teaserları 26 Mayıs'ta çıkmadan önce de, yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde hayran kazanmış bir gruptur. 12 Haziran 2013'te "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı 'No More Dream'i yayınlayarak resmî olarak çıkışlarını yapmış oldular. Kliplerindeki ve şarkıdaki alışılmamış ögeler birçok hayranın ilgisini çekti. İlk performanslarını -No More Dream, We're Bulletproof Pt.2, Like- 12 Haziran'da albüm tanıtımı için yapılan showcasede sahnelediler. Yazdıkları şarkı sözleri, danslarıyla ve freestyle (doğaçlama) rapleriyle kısa sürede ilgi odağı oldular.

BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı.

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever , 2016 Melon Müzik Ödülleri'nde (MMA) "Yılın Albümü" ödülünü aldı. Bu ödül BTS'in çıkışlarından itibaren ilk daesang'ı, diğer bir deyişle ilk "Büyük Ödül"ü oldu.

Grup ikinci full albümleri, Wings'in yayımlanması ile, (iTunes'ta 26 ülkede #1 numaraya yerleşti) ilerleyişlerine devam ettiler. Albüm ayrıca Billboard 200 listesine 26. sıradan giriş yaptı. (Bu, bir K-Pop albümünün ulaştığı en yüksek sıraydı. Bu da grubu, hem 3 tane kayıtla listeye giren ilk K-Pop grubu, hem de listede 1 haftadan daha fazla zaman geçiren ilk K-Pop grubu yaptı.) Kendi ülkelerinde (Güney Kore), Wings yayımlandığı ilk ayında 681,924 tane kopya sattı ve Goan tarihinde en yüksek ilk ay albüm satış rekorunu kırdı. Aynı zamanda Goan tarihinde şimdiye kadar en yüksek satış yapan albüm oldu. Albümün ilk teklisi, "Blood Sweat & Tears" (Korece: ? ? ??) grubun Gaon Dijital Listesi'nde ilk 'yerli number one hit'i oldu. Bugüne kadar, BTS'in diskografisi tahmini olarak dünya çapında 2.5 milyon civarında sattı. Geniş ve uluslararası hayran kitleleriyle, Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da verdikleri 'sold out' konserleriyle tanınırlar. BTS'in olağanüstü performansları onlara 2015 Mnet Asian Music Awards'ta (MAMA) "En İyi Dünya Performansçısı" ödülünü kazandırdı. Aynı ödül töreninden tam bir yıl sonra grup "Yılın Sanatçısı" daesang'ını alarak üç büyük şirketten çıkmayıp(YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment) bunu başaran ilk grup oldular. Aynı zamanda geniş sosyal medya varlıklarıyla da tanınırlar, BTS, Forbes tarafından Twitter'da Mart 2016'da "en çok retweetlenen sanatçı" olarak adlandırıldı. Bunu takiben, BTS Twitter'da emojisi bulunan ilk Koreli gruptur. Ekim 2016'da, Billboard, BTS'i kendilerinin Social 50 listesinde #1 numaraya yerleştirdi. Böylece onları listenin başında yer alan ilk Koreli grup yaptı. Ayrıca Spotify uygulamasında 1 milyon takipçiyi aşan ilk K-Pop grubu oldular.