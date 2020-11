BTS 'Life Goes On' şarkısı çıktı mı, ne zaman çıkacak? BTS 'Life Goes On' şarkı sözleri! Life Goes On ne anlama geliyor?

Dünyaca ünlü BTS grubunun yeni şarkısı çıkmak üzere. Dün Youtube'da Life Goes On şarkısının Official Teaser 2'si yani resmi tanıtım fragmanının ikincisi çıktı. Müzik severler heyecanla beklemeye başladı. Peki BTS Life Goes On şarkı sözleri nelerdir, şarkı ne zaman çıkacak?