British Shorthair nedir, kedi türleri nelerdir? British Shorthair kedisinin özellikleri nelerdir? British Shorthair kedisi hakkında tüm bilgiler!

En sevimli hayvanların başında gelen kedilerin birçok türü mevcuttur. Özellikle kedi beslemeyi sevenler bu kedi türlerini araştırıp öyle kedi sahipleniyorlar. Kediler arasında en popüler türlerden birisi British Shorthair kedileridir. Peki British shorthair nedir, ne demektir? British shorthair kedilerinin özellikleri nelerdir, nerede bulunur?

En sevilen kedi türlerinden birisi British shorthair 'dir. Özellikle British shorthair yavruları çok sevimli olmaktadır ve kedi beslemek isteyenlerin genellikle aradığı türlerden birisidir. Peki British shorthair kedilerinin özellikleri nelerdir? British shorthair nerede bulunur? Türkiye'de bulunuyor mu? British shorthair yavrusu hakkında bilgiler

BRİTİSH SHORTHAİR NEDİR? NE DEMEKTİR?

British Shorthair "Büyük Britanya" kökenli bir kedi ırkıdır. En yaygın renk "British Blue" ve bakır renkte gözlerdir. "British Shorthair" 'in Türkçe karşılığına baktığımızda British: İngiliz ve Shorthair: Kısa saç anlamlarına gelmektedir. Yani ikisini birleştirdiğimizde "İngilizce kısa saç" türünde kedi anlamına gelmektedir.

BRİTİSH SHORTHAİR TARİHÇESİ NEDİR?

Mısır kökenli olmakla birlikte Büyük Britanya'yı istila eden Romalılar ile birlikte İngiltere'ye geldiği düşünülmektedir. Tanınan en eski kedi ırklarından birisidir, yüzyıllar içerisinde çok az değişime uğramıştır. 1914 - 1918 tarihleri arasında Fars Kedisi ile çaprazlanarak uzun tüy genine sahip versiyonu üretilmiştir.

BRİTİSH SHORTHAİR FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tüyleri kısa ve kalındır, yüzleri toparlaktır. Göz yapısı yuvarlak ve iridir. Kilolu ve yumuşak bir görüntüye sahip de olsalar bacakları ve patileri kaslı ve güçlü, omuzları geniş ve kuvvetlidir. En yaygın renk mavi (gri) de olsa bilinen bütün kedi renk ve desenlerine sahip olabilir. Mavi rengin çok tercih edilmesi dolayısıyla bu kedilere "British Blues" denilmektedir.

Scottish Fold cinsi kediyle çok benzerler. Farkları; kulaklarının dik olması ve yüzlerinin profilden daha uzun olmasıdır.

Huy olarak Scottish Fold cinsi kedilerden daha enerjik ve hareketlilerdir.

Diğer birçok kedi cinsine göre geç gelişirler, genel olgunluğa 3 ila 5 yıl arasında erişirler.

Fiziksel yapısı dolayısıyla kilo almaya meyillidirler ve tembellikleriyle de popülerdirler. Düzenli egzersiz yaptırılmalı ve özel bir diyet uygulanmalıdır.

BRİTİSH SHORTHAİR SAĞLIK BİLGİLERİ

Kalıtsal 2 çeşit hastalıkları vardır.

- Hypertrophic Cardiomyopaty ismiyle bilinen bir kalp hastalığı.

- Hemofili B olarak bilinen bir kanama bozukluğudur. DNA testi ile tespit edilebilir.

BRİTİSH SHORTHAİR KÜRK, RENK VE DESENLER

British Shorthair'in kürkü türü tanımlayan özelliklerinden birisidir. British Blue en yaygın renk olsa da British Shorthair kedileri her renk ve desende görülebilir.

BRİTİSH SHORTHAİR ÖZELLİKLERİ

British Shorthair geleneksel İngiliz kökenli bir kedi türüdür. En bilinen renk özellikleri, İngiliz Mavisi, koyu gri mavi bir post, bakır gözler ve orta boy bir kuyruturk. Cins ayrıca, renklenme dahil, çok çeşitli renk ve desenler de geliştirilmiştir

Milattan Sonra 1. yüzyılda işgalci Romalılar tarafından İngiltere'ye ithal edilen ve bilinen en eski kedi ırklarından biridir. Modern zamanlarda, İngiltere'nin Cat Fancy Fantezi Konseyi (GCCF) tarafından tescil edildiği gibi, kendi ülkesinde en popüler soylu cins olarak anılmaya devam etmektedir.

BRİTİSH SHORTHAİR KÖKENİ HAKKINDA BİLGİLER

British shorthair Mısır kökenli olmakla birlikte Büyük Britanya'yı istila eden Romalılar ile birlikte İngiltere'ye geldiği düşünülmektedir. Tanınan en eski kedi ırklarından birisidir, yüzyıllar içerisinde çok az değişime uğramıştır. 1914 - 1918 tarihleri arasında Fars Kedisi ile çaprazlanarak uzun tüy genine sahip versiyonu üretilmiştir.

Britanya ile ilgili stenografi kökenleri büyük olasılıkla MS 1. yüzyıla kadar uzanıyor ve onu dünyadaki en eski kedi ırklarından biri haline getiriyor . İstilacı Romalıların başlangıçta Mısır yerli kedilerini Büyük Britanya'ya getirdiği düşünülüyor. Bu kediler daha sonra yerel Avrupa yaban kedisi nüfusu ile iç içedir. Yüzyıllar boyunca, doğal olarak izole edilmiş torunları, doğal adalarındaki koşullara daha iyi dayanabilmeleri için kısa ama çok kalın bir post, belirgin şekilde büyük, sağlam kediler haline geldi.

Türün en iyi örneklerinin seçici olarak yetiştirilmesi, on dokuzuncu yüzyılda "İngiliz Mavisi" veya "İngiliz tipi" olarak adlandırılan olağandışı mavi-gri varyantını geliştirmeye vurgu yaparak başlamıştır. I. Dünya Savaşı tarafından kritik derecede nadir hale geldi

British shorthairsavaştan sonra, cins standardını koruma çabasıyla GCCF, yalnızca üçüncü kuşak Fars/ Britanya ile ilgili stenografi haçlarını kabul etmeye karar verdi. Britanya ile ilgili Shorthair yetiştiricileri aynı zamanda genetik olarak İngiliz Mavisi ile ilgisi olmasa da görünüşe çok benzeyen bir kedi olan Fransız Chartreux ile birlikte çalıştı. Yetiştiriciler gerçek İngiliz tipini yeniden kurmak için çalıştılar ve 1970'lerin sonunda kendine özgü Britanya ile ilgili stenografi hem Cat Fanciers Association (CFA) hem de The International Cat Association (TICA) tarafından resmi olarak tanındı.

BRİTİSH SHORTHAİR SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Hemofili B olarak bilinen bir kanama bozukluğu olabilir. DNA testi ile tespit edilebilir.

İngiltere cins komitesi, bu kediyi 14-20 yıllık bir yaşam beklentisi ile uzun ömürlü bir kedi olarak kabul eder. İngiltere'deki veteriner kliniği verileri, 11.8 yıllık ortanca yaşam süresi göstermektedir.İsveç sigorta verileri, türün ortanca ömrünü 12,5 yıl olarak belirlemektedir. Britanya ile ilgili Shorthair'lerin% 82'si 10 yıl veya daha fazla,% 54'ü 12,5 yıl veya daha fazla yaşadı.

British shorthairin kalıtsal 2 çeşit hastalığı vardır.

Hypertrophic Cardiomyopaty ismiyle bilinen bir kalp hastalığı yaşayabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) cinsinde bir problem olabilir. 329'dan fazla kedi ile yapılan bir Danimarka prevalans çalışması, erkeklerin% 20,4'ünün ve kadınların% 2,1'inin HCM'ye sahip olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine, erkeklerin% 6,4'ü ve kadınların% 3,5'i eşcinsel olarak değerlendirildi.

Cinsin polikistik böbrek hastalığı (PKD) riski yüksek olduğu düşünülmektedir . Bir DNA test laboratuvarı, test edilen popülasyonlardaki PKD mutasyonlarında önemli bir düşüş kaydetti. Taşıyıcı frekansı şimdi % 1'dedir.

BRİTİSH SHORTHAİR'İN POST, RENK VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Çok yoğun bir posta sahiptir ama astarı yoktur; Böylece, doku yünlü ya da kabarıktan ziyade yumuşaktır, ilerledikçe kedinin gövdesi üzerinde gözle görülür bir şekilde kırılan sert, "gevrek" bir hale gelir.

İngiliz Mavisi en bilinen değişken olmasına rağmen, Britanya ile ilgili stenografi diğer birçok renk ve desende geliştirilmiştir. Siyah, mavi, beyaz, kırmızı, krem, gümüş, altın ve son zamanlarda tarçın ve kahverengi, katı veya renkli nokta , tekir , gölgeli ve çift renkli desenlerde tüm resmi standartlar tarafından kabul edilir ; GCCF, FIFe ve TICA, CFA standardında izin verilmeyen çikolata ve seyreltik leylak da kabul eder. Tüm renkler ve desenler ayrıca kaplumbağa kabuğu çeşitlerine sahiptir.