Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi

Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
Gazipaşa'da okul çevrelerinde kesici ve delici alet satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda bıçak ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okul çevrelerinde kesici ve delici alet satışı yaptığı belirlenen şüpheli yakalanırken, çok sayıda bıçak ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gazipaşa ilçesinde okul çevrelerinde kesici ve delici alet satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bölgede önleyici devriye faaliyetleri artırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde F.D. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, satışa sunduğu malzemeler üzerinde yapılan kontrolde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan aramada 5 adet kelebek bıçak, 9 adet sustalı bıçak, 6 adet muşta, 21 adet çakı, 6 adet bıçak, ayrıca 27 adet saat, 19 adet gözlük ve 9 adet tıraş makinesi ele geçirildi. Söz konusu malzemelere el konuldu. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

