Brexit: İngiltere Başbakanı May, Anlaşma Onaylanırsa Brexit İçin Yeni Bir Referandum...

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci Brexit için bazı değişiklikler yaptığı anlaşmayı son bir kez parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

May, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'na destek çıkmaları durumunda parlamentoda 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, ayrıca, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' de içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda kendi kabinesi ve parlamentodaki muhafazakar parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Muhalafet de, May'in önerisine kuşkuyla bakıyor. İskoç Ulusal Partisi SNP anlaşmaya ret oyu vereceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı May, milletvekillerinin tasarıyı reddetmeleri durumunda ise, 'müzakereyle varılması planlanan çıkışın 'ölü' bir anlaşma olacağını ve bunun da Brexit'in sonu anlamına geleceğini söyledi.

Avam Kamarası, May'in AB'den çıkış için sunduğu anlaşmayı üç defa reddetmişti.

May'in yeni Brexit anlaşmasının, Brexit sürecinin yasallaşması için 'son çare' olduğu yorumları yapılıyor.

Bu yeni anlaşma Haziran ayının ilk haftasında yeniden milletvekillerinin oyuna sunulacak.

'İngiltere siyasetini yıpratıyor'

Londra'da yaptığı konuşmada Başbakan May, Brexit'le ilgili yaşanan çıkmazın, İngiltere siyasetine 'yıpratıcı etkisi' olduğunu ve diğer konularda ilerlemenin de önüne geçtiğini söyledi.

May, "Parlamentoda ortak zeminde buluşabilmek için yeni bir öneride bulunuyoruz. Brexit'in gerçekleşmesi için tek yol bu" dedi.

May, milletvekillerinin yeni anlaşmaya destek çıkması durumunda, anlaşma uygulamaya girmeden milletvekillerine yeni bir referandum düzenlenebilmesi için oy hakkı tanınacağını ifade etti. May, hükümetin de bunun için gerekli düzenlemeleri yapabileceğini belirtti.

May, Brexit'in şartları konusunda başka bir referandum yapılmasına karşı çıkıyordu. Salı günkü konuşmasında ise 'Parlamento'daki sorunla ilgili hissiyatı samimi olarak anladığını' dile getirdi.

Milletvekillerine yeni Brexit Anlaşmasına önce parlamentoda destek çıkmaları çağrısında bulunan May, anlaşma ayrıntılarıyla incelendikten sonra 'başka bir halk oylaması için de harekete geçilebileceğini söyledi.