Bozüyük'ten kısa kısa
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Bozüyük'ten kısa kısa

20.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:26
Bozüyük'ten kısa kısa

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve belediye veteriner hekimi tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve belediye veteriner hekimi tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunu denetledi.

Ayrıca balıkların büyüklüğünün de kontrol edildiği denetimlerde yasaların izin verdiği boyutların altında kalan balıklara el konularak imha edildi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Çarşı Meydan projesinde çalışmalar sürüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe merkezinde inşaatı devam eden "Çarşı Meydan Projesi"nde çalışmalar soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Projenin temelinde su yalıtım kaplamaları, drenaj levhalarının yerleştirilmesi ve kör kalıp imalatı çalışmaları sürüyor. Projede imalat çalışmalarının yanı sıra kurulan kule vinç ile malzeme aktarımı hızlandırılırken, ekipler çalışmalarını her türlü hava koşulunda sürdürüyor.

2 bölümden oluşacak Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nin ilk bölümünde meydan düzenlemesi, ticari birimler, iş yerleri ve zabıta birimi ile 200 araçlık kapalı otopark alanı yer alıyor. 2. bölümde ise Kurtuluş Savaşı Müzesi ve ilçe manzarasına hakim bir seyir terası ile Eskişehir girişinden Bilecik-Bursa çıkışına kadar tüm güzergah boyunca görülebilecek bayrağımız yer alacak.

Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde de İstanbul'un işgalinden en son Cumhuriyetin ilanına kadar olan tarihsel süreç anlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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