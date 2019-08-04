Bozüyük Kent Konseyi'nden eski başkanlara ziyaret

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve yürütme kurulu üyeleri Konsey Kurucu Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve bir dönem başkanlık yapmış olan Osman Tekeli'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kent konseyinin yeni seçilen başkan ve yürütme kurulu üyelerinin ziyaretinden oldukça memnun olduklarını dile getiren Kurucu Başkan Tekelioğlu, kent konseyinin çalışmalarına, ürettikleri projelere her zaman destek olacaklarını ifade etti. Tekkelioğlu, "Yeni dönem kent konseyi başkanımızı ve yürütme kurulunu öncelikle kutluyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Kent konseyleri bulunduğu yerlerde önemli bir işleve sahiptir" dedi.

Bozüyük'te uzun yıllar sonra kurulan kent konseyinin demokratik anlamda ilçede önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını dile getiren Başkan Nurettin Oydu, "Bozüyük'te 2014 yıllında kent konseyinin kurulmasını memnuniyetle karşılamıştık. Bozüyük'ün böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bozüyük kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu olarak hizmetleri için her iki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendileri bize üretilen her projede destek olacaklarını ifade ettiler. Bu bizim için bir güç kaynağıdır. Biz de kendimiz için Bozüyük için, Bozüyük halkı için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Ziyaret eski başkanlara plaket takdimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA