Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı

İçişleri Bakanlığının 2021 yılı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Adem Öztürk göreve başladı.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesiyle Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Adem Öztürk göreve başladı.

Göreve başladığı günün ilk saatlerinde kurum müdürleriyle bir araya gelen Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük'te görev yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu, tüm kurumlar ve STK temsilcileriyle uyum ve işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti. Öztürk, Bozüyük'e en iyi şekilde hizmet etme gayret ve düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

Kaymakam Adem Öztürk, 1965 yılında Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1989 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Çorum'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından 1990 yılında yabancı dil eğitimi için bir yıl İngiltere' de kaldı. 1991 yılında Kulu ve Simav'da Kaymakam vekilliği yaptı. 1993 yılında Çilimli Kaymakamlığına, 1994 yılında Hekimhan Kaymakamlığına, 1996 yılında Gemerek Kaymakamlığına, 2000 yılında Belen Kaymakamlığına, 2004 yılında Çerkeş Kaymakamlığına, 2007 yılında Mudanya Kaymakamlığına, 2013 yılında Bakırköy Kaymakamlığına, 2017 yılında Ordu Vali Yardımcılığına, 2019 yılında Bolvadin Kaymakamlığına son olarak da 2021 yılı Ağustos ayında Bozüyük Kaymakamlığı görevine atandı. Adem Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır. - BİLECİK

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Mehmet Erdem
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:13:11. #1.17#