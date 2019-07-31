Bozüyük Dostları Derneği'nden Kent Konseyine ziyaret

Bilecik Bozüyük Dostları Derneği, Bozüyük Kent Konseyine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu'ya yeni görevinde başarılar dileyen Bozüyük Dostları Deren Başkanı Mustafa Aksu birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapacaklarını belirtti. Samimi ve sıcak bir ortamın oluştuğu ziyarette konuşan Bozüyük Dostları Derneği Başkanı Mustafa Aksu; "Bugün burada bizleri ağırlayan Kent Konseyi Başkanımız Nurettin Oydu'ya ve yürütme kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemiz etnik olarak zengin bir ilçe her kesimden vatandaşlarımızı içinde barındırıyor. Kent konseyi gibi bir kuruluşun hizmet vermesi gurur verici. Herkesin birlik beraberlik ve saygı çerçevesi içerisinde olduğu ilçemizde güzel işlere imza atacağınıza güvenimiz tamdır. Nurettin başkanıma ve yürütme kuruluna görevlerinde başarılar dileriz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu; "İlçemizde bulunan tüm sivil toplum kuruluşları ile bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İlçemizin kalkınması ve en iyi projeleri yapması adına el ele vererek güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Nazik ziyaretinizden dolayı Bozüyük Dostları derneğine ve yönetimine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA