Bozüyük Belediyesi Açık Hava Sinema Festivali'nde Yıldızlar Geçidi

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali muhteşem bir gala programı ile başladı. Yıldızlar geçidi yaşanan gala programında ünlü sanatçılardan Festival ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya övgüler yağdı.

28 Temmuz ve 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı adlı filmin gösterimi ile başladı. Film gösteriminin öncesinde Fatih Sultan Mehmet Parkı Bay Bay Kafe'de yapılan gala programında festivale katılan birbirinden değerli sanatçılara "Bozüyük Belediyesi Onur Ödülleri" verildi. Onur Ödülleri'nin ilkini Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Hababam Sınıfı adlı filmin ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık'a takdim etti. Ödülünü alan Ahmet Arıman festivalin ve festivalin yapılacağı parkın güzelliğine dikkat çekerek "gerçekten mahçup olduk, ödül beklemiyorduk. Sanki bir hayalmiş gibi, insan der ki 'şöyle bir arazide keşke bir park olsa, içinde sular aksa, orda bir tiyatro olsa, amfi tiyatro olsa, konserler yapılsa, ne güzel olurdu' derler ya, şu anda canlısı gerçeği var. Gerçekten hayal mi gerçek mi? Tebrik ediyorum, yapanların eline sağlık" dedi. Ardından Tatlı Bela Filminin Yönetmeni Cem Sürücü ve Yapımcısı Oğuz Sözen'e ödüllerini takdim eden Başkan Bakıcı programa katılımları nedeni ile teşekkür etti. Kısa bir teşekkür konuşması yapan yapımcı Oğuz Sözen "buraya gelirken organizasyonun tamamından bilgimiz yoktu. Bu kadar keyifli, bu kadar etkin, bu kadar da büyük bir organizasyon beklemiyorduk. 2'cisi düzenlenen bir organizasyondu. Bu tarz etkinliklerin ikincisi düzenlendiğinde İstanbul'da yada büyük şehirlerde bir takım eksikler görülebiliyordu. İstanbul'dan buraya ulaşımımız, buradaki her şey, değerli üstadlarımız, her şey çok güzel bir şekilde hazırlanmış, emeğinize sağlık, her şey için teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır Tatlı Bela Filminin oyuncularından Eren Pekgöz ve Buse Orçun'a ödüllerini takdim etti. Sevilen sanatçı Eren Pekgöz de öncelikle Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya bu güzel etkinlik için bu etkinliğe emek veren ekibi için ve kendilerini güzel bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ederek "Bu çok ince bir davranıştı. Biz İstanbul'dan buraya ekibimizle birlikte geldik. Sanata ve sanatçıya değer veren herkes başımızın tacıdır. Medeni bir seviyede kalmamız için, ülke olarak, millet olarak birlik beraberlik için sanata çok ihtiyacımız var ve ben Başkanımızın da sanata ve sanatçıya ne kadar değer verdiğini bu etkinlikten de anlamış bulunmaktayım. Bu güzel emeklerin devam etmesi dileği ile Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan Tatlı Bela filminin video station ajansı Yasemin Şahin Öz'e ödülünü takdim ederken Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş da sinema ve televizyon sanatçısı Esra Sönmezer'e O nur Ödülü'nü takdim etti. Sönmezer "öncelikle böyle bir ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya verdiğiniz değer için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey'e de bu güzel emekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. Programın devamında Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin San sinema ve televizyon sanatçısı Erdi Ünver'e ödülünü takdim ederken Ünver de "böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Ertuğrul Gazi'nin memleketinde olmaktan çok mutluyum. Bu parka girdikten sonra direk Fatih Sultan Mehmet'in heykeli de oldukça dikkatimi çekti. Allah birliğimizi bütünlüğümüzü korusun. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sevilen sinema ve televizyon sanatçısı Metin Keçeci ödülünü Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in elinden alırken Keçeci "burada sizlerle bir arada olmaktan sanatı ve hepimizi sevgiyle kucaklayan sizleri saygıyla sevgiyle arzu hürmetlerimle selamlıyorum.Ve biz bir bütün olarak, çok renkli olarak güzeliz. Böyle sanatla bütünleştiğinizde, böyle organizasyonlarla bir araya geldiğinizde daha eğlenceli ve mutlu oluyoruz. Hepinizi seviyoruz. Burada sloganımız 'Sanatın kalbi Bozüyük'te atıyor'. ve burada olmaktan onur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum, sizleri çok seviyoruz" dedi. Gala programının sonunda ise Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna organizasyonu düzenleyen Tema Sanat Yetkilisi Sercan Akkaya'ya ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da İyi ki Doğdun filminin ödülünü Metin Keçeci'ye takdim etti.

Gala programının ardından protokol üyeleri sanatçılar ile birlikte amfi tiyatroya geçerek programda sahne alan Hababam Vokal Grubu'nun gösterisini ve devamında Hababam Sınıfı adlı filmi hep birlikte izledi. - BİLECİK