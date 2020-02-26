Bozok Üniversitesi Akademik ve puan sıralamasında ilk sırada

26.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:37

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın atanmasıyla birlikte üniversite akademik başarılarıyla ön plana çıkıyor.



Yaklaşık 7 ay önce Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Karadağ, yürüttüğü çalışmaların kısa sürede meyvelerini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Kenevir ile ilgili ihtisaslaşmasını sağlayan Rektör Karadağ akademik anlamda da puan sıralamasında ilk sırayı alarak öncü oldu.



Yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer alan Karadağ, Fen Edebiyat Fakültesi alanında 68,10 puan alarak birinci oldu. Karadağ'ı, 60,00 puanla Abdullah Sönmezoğlu takip etti.



Bozok Üniversitesi'nin Endüstriyel Kenevir Alanı'nda YÖK tarafından ihtisaslaşan üniversiteler arasına girmesine öncülük eden Kardağ'ın koordinasyon polimerleri, içerme bileşikler (inklüzyon ve klatrat yapılar) ve iyonik sıvılar alanlarında hazırlanmış 70'e yakın SCI kapsamında uluslararası dergilerde basılmış makalesi ve 80'nin üzerinde ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunuyor. Bunun yanı sıra; elektronik olarak yayımlanmış bir kitabı ve uluslararası düzeyde basılmış iki kitap bölümü de bulunan Dr. Karadağ, araştırmalarından alınmış iki patent ve patent alım aşamasında olan dört patent başvurusu ve Tokat'ın yeraltı kaynaklarının kullanımına yönelik Reşadiye kilinin ekonomiye kazandırılması amaçlı temizlik-parfümeri ürünlerinin üretimi maksatlı "TOREX" adlı bir marka tescili de bulunmaktadır. - YOZGAT

Kaynak: İHA