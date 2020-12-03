Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı

03.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:02

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş, Kırşehir'deki mezarı ve evinin önünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş, Kırşehir'deki mezarı ve evinin önünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler, Muharrem Ertaş'ın kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, etkinlikler Muharrem Ertaş'ın evinin önünde sürdü.

Vali İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen büyük usta Muharrem Ertaş'ı ölümünün 36. yılında rahmetle andığını söyledi.

Ertaş'ın, sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğunun bütün otoriteler tarafından kabul edildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bozlak kültüründe en önemli üstatlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Oğlu Neşet Ertaş da babasından aldığı eğitimle Türk Halk Müziği'nde bir ekol olarak kabul edilmiştir. Her ikisinin de Türk Halk Müziği'ne, bozlak kültürüne, Abdal kültürüne ve de şehrimizin tanıtımına ne kadar büyük katkılar yaptığını hep birlikte görüyoruz."

Belediye Başkanı Ekicioğlu da ustaların ustası, saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş'ın, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

Oğlu Neşet Ertaş'ın babasını "Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi." şeklinde tarif ettiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Hem mütevazi yaşam biçimi hem de türküleriyle, hayatın güzelleşmesi adına bahsettiği gerçekçi ifadelerle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı bir yere sahiptir. Çileli ömrü boyunca Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan, Pir Sultan Abdal'dan aldığı felsefeyle müzik yapan Muharrem Ertaş, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu Abdal geleneğinin devam ettirilmesini dillendirmiştir. Anadolu Abdal geleneğinin yaşatılması için bizlere çok büyük görevler düşmektedir."

Bozlağın ana vatanı Kırşehir'in, UNESCO'nun müzik dalındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den giren ilk kent olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, "Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için planladığımız çalışmalara, pandemi süreci etkilemiş olsa da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekicioğlu, etkinliklerin ardından Türk Büyükleri Parkı'ndaki, Muharrem Ertaş'ın heykelinin yer aldığı "Ozan Anıtı"nda incelemelerde bulundu.

Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

İlgili Haberler

Antalya'nın son elek ustası
Antalya'nın son elek ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Teknolojiye yenik düşen mesleğinin son ustası
Kalıp ustası, iskeleden düşerek yaralandı
Kalıp ustası, iskeleden düşerek yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Muhsin Fahrizade Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Tüm Haberler İzmir Pfizer Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 16:02:38. #1.14#
title