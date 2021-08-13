Bozkurt yangın! Kastamonu Bozkurt patlama mı oldu, yangın mı çıktı? 13 Ağustos Bozkurt'ta yangın mı var? Bozkurt'ta patlama!

Son dakika gelen haberlere göre Kastamonu Bozkurt'ta patlama oldu ve yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bozkurt'ta yaşanan selin ardından bugün patlama haberi ve ardından yangın çıktığı haberi geldi. 13 Ağustos Bozkurt'ta yangın mı var? Patlama mı oldu?

Kastamonu Bozkurt patlama mı oldu, yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer almaktadır. Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıkarken; dorsede bulunan jeneratör patladı. Bozkurt yangın! Kastamonu Bozkurt patlama mı oldu, yangın mı çıktı? 13 Ağustos Bozkurt'ta yangın mı var? Bozkurt'ta patlama!

BOZKURT'TA PATLAMA MI OLDU? YANGIN MI ÇIKTI?

Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıkarken; dorsede bulunan jeneratör patladı.

Olay, sabah saatlerinde, Bostan köyü mevkisinde meydana geldi. Selde 24 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı. Bu sırada alev alev yanan TIR'ın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.

PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Bu sırada alev alev yanan tırın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.