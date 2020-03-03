Bozkır'da Bilgi Evi çalışmaları devam ediyor

03.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:55

Daha önceden Bozkır'ın belediye binası olarak kullanılan binada devam eden tadilat çalışmalarını inceleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, çalışmaların yaz aylarına kadar tamamlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında bilgi evinin faaliyet göstermeye başlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Saygı, bilgi evinin Bozkır'a hayırlı olmasını diledi.

Bilgi evinin tamamlanmasıyla birlikte küçükten büyüğe Bozkır'ın tüm çocuklarının buradan faydalanacağını da söyleyen Başkan Saygı, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, "ilçemizin eğitim kalitesini her geçen gün daha iyi yerlere getirebilmek için, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamda eğitim alabilmesi için proje üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan bilgi evi projemizin çalışmaları başladı ve şuan tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlandığında kütüphanesiyle, okuma salonlarıyla, bilgisayar odalarıyla, atölye ve satranç sınıflarıyla Bozkır'ımızın tüm çocuklarına hizmet vermeye başlayacak. Çocuklarımızın zihinsel ve ahlaki gelişimi, bizim için en önemli konulardan biridir. Bu vesileyle projenin şimdiden Bozkır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bilgi evinin Bozkır'a kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Saygı, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü, "ilçemize kazandırdığımız bilgi evimizin Bozkır'a kazandırılmasında emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hemşehrimiz Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine, kardeş ilçemiz Zeytinburnu'nun değerli Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler