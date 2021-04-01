Bozkır'da 8 bin 500 fidan ücretsiz dağıtıldı
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Bozkır'da 8 bin 500 fidan ücretsiz dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Bozkır'da 8 bin 500 fidan ücretsiz dağıtıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı üreticilere, 8 bin 500 adet ücretsiz fidan dağıttı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı üreticilere, 8 bin 500 adet ücretsiz fidan dağıttı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı ve Bozkır Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiği fidan dağıtımında, ÇKS'ye kayıtlı üreticilere 7 bin ceviz, bin leylak ve 500 karaçam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, yaptığı açıklamada "Bugün üreticilerimize ücretsiz olarak fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu pandemi döneminde üretimin önemi bir kat daha ortaya çıktı. Kurum ve paydaşlarımızla ilçemizde ceviz yetiştiriciliğinin artırılması adına ÇKS'ya kayıtlı talep eden tüm çiftçilerimize dağıttık. Arıcılıkta önemli bir paya sahip olan Bozkırlı arıcılarımıza destek olmak içinde bin adet leylak fidanın dağıtımı gerçekleştirerek bölgede nektar artışının artarak bal üreticisi çiftçilerimize de fayda sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, Bozkır İşletme Şefi İbrahim Karışoğlu, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Hüseyin Dumru ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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