Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harşemşah tarihte kim, hayatı!

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ile beraber Celaleddin Harzemşah'ın tarihi hayatı yeniden gündeme geldi. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan tarihi dizide Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin'in Cengiz Han'la yaşayacağı mücadele anlatılacak. Peki, Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harşemşah tarihte kim, hayatı nedir? Bozkır Aslanı Celaleddin ne zaman yaşamıştır?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ile beraber Celaleddin Harzemşah'ın tarihi hayatı yeniden gündeme geldi. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan tarihi dizide Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin'in Cengiz Han'la yaşayacağı mücadele anlatılacak.Peki, Bozkır Aslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harşemşah tarihte kim, hayatı nedir? Bozkır Aslanı Celaleddin ne zaman yaşamıştır? İşte detaylar haberimizde...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KİMDİR?

Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Tarihi kaynaklarda ölüm tarihi 1231 olarak yer alıyor. Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220' de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur. Celaleddin, bazı aile mensupları ve bazı devlet adamları ile birlikte Hazar Denizi doğusunda bulunan Mangışlak Yarımadasına geçerek oradan Harezmşahlar Devleti'nin başkenti olan Ürgenç şehrine gittiler. Fakat çok geçmeden 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ve Ögeday Han komutanlığında büyük bir Moğol ordusu Ürgenç'i kuşatmaya aldı ve şehri ele geçirdikten sonra yıkıp yakıp yerle bir etti.

Ürgenç'teki komutanlar, babası Sultan Alaaddin'in fikrini değiştirip küçük oğlu Celaleddin'den önce kendine varis ve veliaht olarak seçip ilan ettiği ve Celaleddin'in ağabeyi "Kutbuldin Uzlağşah"'ın Sultan olmasını istemekteydiler. Celaleddin Türkmen komutanlarının kendine ihanet edeceğinden şüphelenerek şehir teslim olmadan Ürgenç'ten kaçtı. Celaleddin Moğolların kuzey Horasan'daki keşifçi güçlerine görünmeden ve ancak Nasa'da kendini gören Moğol birliğini yenip elimine ederek babasının daha önce kendisine emirliğini verdiği; Gurlular'dan eline geçirdiği ve hemen hemen modern Afganistan'a eşit olan bölgeye çekilmeyi başardı. Bu bölgede merkez olarak Gazne'yi seçerek orada yeni bir ordu kurmaya başladı. Celaleddin yeni ordusu ile Gazne'de kendisini Cengiz Han'ın ordularına karşı koymaya kararlıydı.

Ertesi yıl 1221' de Kâbil'in kuzeyinde Pervan adlı bir mevkide Cengiz Han'ın yakın bir idarecisi ve asker komutanı olan Şiki Kutugu Noyan idaresi altında olan 30.000 kişilik bir Moğol ordusu Celaleddin'in yeni ordusu ile karşı karşıya geldi. Tam bir gün süren Pervan Muharebesi'nde yeni Harezm?ah ordusu galip geldi. Fakat Harezm?ah ordusu çok yorgun düşmüştü ve devamlı savaşacak takatte değildi. Bu nedenle Celaleddin Moğol ordusunu kovalamayıp geri çekildi. Pervan Muharebesi Moğol ordularının ilk büyük mağlubiyeti olarak tarihe geçmiş oldu. Pervan'daki Harezm?ahların galibiyeti Moğolların yenilmez bir güç oldukları efsanesine son verdi.

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Mendırman Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.