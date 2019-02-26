Bozbey: "Proje ve Hizmet Yarışı Olmalı"

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim atmosferinde söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "İnsanları rencide edecek, üstelik de karşılaştığında yüzünü çevirecek bir anlayışın hiç olmaması lazım. Ahlaksızca yarış olmaz, proje ve hizmet yarışı olmalı" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Nilüfer Belediye Başkan Adayı olan Necati Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Adalet ve Kalkınma Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan ile Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Meclisi Adayları da yer aldı. Ziyaret için teşekkür eden Bozbey, çalışmalarda kolaylıklar diledi.

"Nilüfer'de çıta çok yüksek"

Nilüfer'in, Türkiye'de insani gelişmişlik açısından 5. sırada olduğunun altını çizen Bozbey, "Bunlar, belirli kriterlere göre sağlanıyor. Bu kriterleri iyileştirerek, bunun sağlanması gerekiyor. Bundan sonra insani gelişmişlikte hedef, daha üst sıralar olmalı. Bunu da yapabilecek kabiliyette olan mevcut adaylardan bir tanesine 31 Mart'ta Nilüferliler karar verecek. Biz de şimdi yolumuzu Bursa Büyükşehir Belediyesine çevirdik. Büyükşehir'de insani gelişmişlikte Bursa'yı yukarı taşımanın hesabını yapıyoruz. Nilüfer örneği var. Burada yapmış olduğumuz hizmetleri, Bursa'nın dört bir yanına taşıyarak, kalan 16 ilçede de sosyal, kültürel, sportif alanda ve yeşil alanlarıyla çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere yapılacak olan hizmetlerle birlikte taçlandırdığımızda Bursa'da yine insani gelişmişlik de yukarı doğru tırmanacak. Bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Nilüfer'de çıtanın çok yüksek olduğunu ifade eden Bozbey, Nilüferlilerin 31 Mart'ta bu çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyacak ismi seçeceğini söyledi. Bozbey, "Nilüferli bu konuda son derece titiz ve dikkatlidir. Ben buna inanıyorum. Sandık açıldığında netice belli olacak" dedi.

"Yaşananlar hoş değil, söylemlere dikkat edilmeli"

Seçim atmosferinde söylemlere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bozbey, "Bir seçim yapıyorsak, futboldaki gibi agresif olabiliriz. Ama bu, sarı karta dönüşecek nitelikte olmamalı. İnsanları rencide edecek, üstelik de karşılaştığında yüzünü çevirecek bir anlayışın hiç olmaması lazım. Yüz yüze bakacağız. Neticede bu kentte yaşıyorsak, biz mutlaka bir yerlerde yine karşılaşacağız. Birbirimizin yüzüne bakabilecek bir atmosferi sağlamamız lazım. Seçim sürecinde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bunun bir anlamı kalmaz. Demokrasi de gereğini bulmaz" diye konuştu.

Seçim sürecinde yaşanan olayların hoş ve doğru olmadığının altını çizen Bozbey, yalan söyleyenlere ve yalan yazanlara hakkını helal etmediğini söyledi. "Ahlaksızca yarış olmaz" diyen Bozbey, proje ve hizmet yarışının olması gerektiğini vurguladı. Bozbey konuşmasına şöyle devam etti: "Bunu, siz de biz de biliyoruz. Yalan, er ya da geç ortaya çıkar. Yalan söyleyene de ben hakkımı hiçbir zaman helal etmedim, etmem de. Yalan söyleyenlere, yalan yazanlara hakkımı helal etmeyeceğim. İnsan bir kere dünyaya gelir, bir kere ölür. Onun için insan, onurlu bir şekilde yaşamını sürdürmeli. Biz, 20 yıldır Nilüfer'de onurlu bir şekilde görevimizi yaptık. Allah'a şükür onurluca da göreve talip olduk. Bunu da inşallah Bursa halkı, en iyi şekilde değerlendiriyor ve değerlendirecektir. Sonuçları hep beraber 31 Mart'ta göreceğiz. Herkes şaşkına dönecek. İnanıyorum ki o yalan söyleyenler de, 'Biz nerede kalmıştık' diye belki başka yalanların peşine de takılacaklar. Onları Allah'a havale ediyorum. Onları, kimsenin affedeceğini de düşünmüyorum. Allah da affetmez onları. Ahlaksızca yarışma olmaz. Herkes biliyor. Böyle bir yarış, böyle bir şey insan onuruna aykırı. Biz, insanız ve hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Dostluklarımız var ama bu dostlukları zedeleyecek bir anlayışın olmaması lazım. Burada proje ve hizmet yarışı yapmamız lazım. Biz, onurluca bu işi sürdürmenin mücadelesini veriyoruz. Onurumuzdan taviz vermeyiz. Bugüne kadar vermedik, bugünden sonra da vermeyiz."

Eleştiriye açık olduklarını, 20 yıl boyunca insanların, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının kendilerini eleştirdiğini belirten Bozbey, eleştirilerin, insan onurunu zedelemeyecek şekilde olması gerektiğini söyledi. Bozbey, "Eleştiri gayet normaldir. Demokrasinin de bir kuralıdır. Ama bu eleştiriye, insan onurunu ayaklar altına almaya başladığı anda dur dersiniz. O eleştiri değil, başka bir şeye dönüşmüştür. Bunu yapanları da kınıyorum. İnsan olduğumuzu unutmamamız lazım. Farklı düşünebilir, farklı görüşte, renkte, sıfatta olabiliriz. Herkes farklı düşüncesini ortaya koyar. Demokrasi de budur zaten. Nereye kadar? Karşındakinin insanlık onurunu zedelemeye başlayınca kadar. İnsan onurunu zedeleyecek anlayışta olanlara ve ahlak dışı davrananlara hakkımı helal etmiyorum. Benim için insan kadar değerli bir varlık yoktur. Biz, insanı seviyoruz. İnsan onuru benim yaşamımda her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA