Boza nedir? Boza tarifi, nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Boza nasıl içilir?

Kış içeceği olarak bilinen, faydaları saymakla bitmeyen Boza nedir? Boza tarifi, nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Boza nasıl içilir?

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği Boza nedir? Boza tarifi, nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Boza nasıl içilir? Bozanın faydaları , tarifi haberimizde yer almaktadır.

BOZA NEDİR?

Boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceğidir. Bilinen en eski Türk içeceklerinden biridir. Günümüzde eski Osmanlı coğrafyası ile Orta Asya coğrafyasının bazı kısımlarında yapılıp tüketilir. Balkan coğrafyasından Türkiye, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerde ve Asya'dan Kazakistan, Kırgızistan kesimlerinde tüketilen bir içecektir.Boza, genelde kış aylarında tüketilir. Bozanın mevsimi 15 Eylül - 15 Mayıs arasıdır. Uygun şartlarda muhafaza edilirse bozanın içilebilecek kıvamını koruduğu süre 6 ya da 7 gündür.

BOZA NASIL İÇİLİR?

Sıcak bir içecek olarak algılanmasına rağmen aslında boza soğuk içilir. Tarçın ve sarı leblebi ile birlikte tüketilen bozaya tarçın toz, sarı leblebiler ise bütün halinde atılır. Koyu kıvamlı olduğundan dolayı dilerseniz bozayı kaşık ile çorba gibi de tüketebilirsiniz.

BOZA FAYDALARI NELERDİR?

Enerji verir.

Hazmı kolaylaştırır.

Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği vardır.

Vitamin kaynağı bol olduğundan sporculara tavsiye edilir.

Probiyotik özelliği vardır.

Kilo almak isteyenlerin iştahını açar.

Zihin açıcı özelliği vardır.

Öksürüğü yok eder.

BOZA TARİFİ, BOZA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 su bardağı kalın bulgur

1/2 su bardağı pirinç

6 su bardağı su

Maya karışımı için:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

Kıvamını ayarlamak için:

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Servisi için:

1 su bardağı leblebi

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı;

Bol suda yıkadığınız pilavlık kalın bulgur ve pirinci, derin bir tencereye aktarın. Suyunu katıp, iyice yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın.

Püre haline gelen bulgurlu pirinç karışımının suyunu süzdürdükten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin. Posa kısmını kullanmamak üzere atın.

Süzgeçten geçirdiğiniz bulgur lapasını tamamen soğuması için oda ısısında uzun bir süre bekletin.

Bozanın ekşimesini sağlayacak olan maya karışımı için; ılık süt, yaş maya ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.

Oda ısısında soğuyan lapa karışımını büyük boy bir tencereye aktarın. Hazırladığınız maya karışımı ile karıştırdıktan sonra kapağını kapattığınız tencerede, güneş görmeyen bir ortamda 24 saat kadar bekletin.

Mayalanması için beklettiğiniz boza karışımının kapağını ara sıra açıp, havalanmasını sağlayın.

Uzun süre bekleyen bozaya toz şekeri ve sonradan ilave edeceğiniz suyu azar azar ekleyip, kıvamını ayarlayın.

Tercihen soğuması ve bir parça daha kıvam alması için; buzdolabında beklettiğiniz bozayı, kavrulmuş leblebi ve tarçın ilavesiyle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.