Boyozun yanında Ne yenir? Tahinli piyazıyla ünlü ilimiz hangisi?
1) Dünyada en çok tüketilen karbonhidrat kaynağı hangisidir?
1) Dünyada en çok tüketilen karbonhidrat kaynağı hangisidir?
a. Mısır b. Patates c. Buğday d. Pirinç
2) Tahinli piyazıyla ünlü, önemli bir susam üretim hacmine de sahip ilimiz hangisidir?
a. Antalya b. Eskişehir c. Adana d. Aydın
3) İzmir'in sevilen sokak lezzeti boyozun eşlikçisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaşar peyniri b. Reçel c. Tahin-pekmez d. Haşlanmış yumurta
4) Coğrafi işaret tescilli ürün sayısı en fazla olan şehrimiz hangisidir?
a. Şanlurfa b. Kastamonu
c. Gaziantep d. Bursa
5) Yemekleri yağlı kağıt içinde pişirme işlemine ne denir?
a. Papillote b. Brunoise c. Buğulama
d. Parboil
6) Düğün yemeği olarak da bilinen meşhur Siirt yemeği hangisidir?
a. Perde pilavı b. Suböreği c. Analı kızlı d. Tepsi kebabı
7) Karadeniz mutfağında kavurması yapılan meyve aşağıdakilerden hangisidir?
a. Armut b. Elma c. Kiraz d. Erik
8) Ünlü şef Mehmet Gürs'ün Mikla Restaurant'ın menüsünde yer verdiği geleneksel yemeğimiz hangisidir?
a. Keşkek b. Patlıcanlı pilav c. Mantı d. Hamsili pilav