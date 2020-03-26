Böyle muhtar görülmedi Bilecik'in Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olmak amacıyla köyünde başlattığı uygulamayla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşayanların ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bilecik'in Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olmak amacıyla köyünde başlattığı uygulamayla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşayanların ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bilecik merkezde zabıta ile polisler, köylerde ise, köy camilerinden muhtarlar devamlı 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması için uyarılar yapılırken, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine kadar isteği doğrultusundan ihtiyaçları karşılanıyor. Bilecik'te yeni tip Covid-19 (Korona virüs) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların talepleri karşılanıyor. İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bilecik Valiliği bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından ihtiyacı olan vatandaşların evlerinden çıkmasını önlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda maddelerinin yanı sıra temizlik malzemesinin bulunduğu paketler teslim edildi.

Cami hoparlöründen devamlı uyarılıyor

Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olmak amacıyla köyünde başlattığı uygulamayla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşayanların ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Cami hoparlöründen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan muhtar Demirbaş, "Köyümüzde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı böyle bir uygulamaya geçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın tek tek evlerine giderek ulaştık, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. İlacını alamayan, borcunu ödemek isteyen veya gıda ihtiyacının karşılanmasını isteyen köylülerimizin taleplerini kendi aracımla kent merkezine giderek hallettim. Çünkü hepimizin sağlığı önemli ve duyarlı olmamız lazım. Devletimiz bize sahip çıkıyor, bizde devletimize sahip çıkmalıyız" dedi.

"Bizim için çalışıyorlar ne mutlu böyle bir devlete sahibiz"

Köyde yaşayan Hasan Yayla ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajını telefonda okuduğunu ifade ederek, "Sizler bizim büyüğümüzsünüz, Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Bu temenniden daha güzel bir temenni olur mu. Bizim için çalışıyorlar. Ne mutlu böyle bir devlete sahibiz." diye konuştu.

Beşiktaş Mahallesinde yaşayan Necati Ergin ise yasağın yayınlanmasının ardından evden dışarı çıkmadığını anlatarak, Korona virüsten korunmak için evden çıkmamalarını, evde kalmalarını istedi.

Merkeze bağlı köylerde ihtiyaçlar "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Görevliler, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletebileceklerini hatırlatıyor. Merkeze bağlı köylerde de Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA