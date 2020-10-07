Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
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Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak

07.10.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:07

Bursa'da sosyal medyada tanışan ve birbirini severek evlenen cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak. Kendilerine uygun iş arayan çift aynı zamanda mutfak dolaplarına yetişmekte zorluk çektikleri için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

105 santim boyundaki kısa boylu Ahmet, kendi gibi kısa boylu olan Özge'ye aşık oldu. Uzun zaman internet üzerinden görüşen çift, birbirlerini görmeye karar verdi. Genç adam, 120 santim uzunluğundaki sevdiği kızı görmek için tek başına otobüse binerek Bursa'dan Muğla'ya gitti. Bu buluşmalar yıllarca sürdü. Daha sonra evlenmeye karar veren çiftten ilk adımı atan Ahmet oldu.

MUTFAK DOLAPLARI İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Ahmet Karadeniz, sevdiği kızın babasının karşısına çıkarak kızını sevdiği söyledi. Ailenin onay vermesiyle birbirini çok seven cüce aşıklar yapılan nikahla dünya evine girdi. Bursa'da yaşayan çift evlerinde her işlerini kendileri yapıyor. Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları. Hayırseverlerden gelecek yardımla dolaplarını kendi boylarına göre değiştirebilecek.

Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak

"ÇOCUĞUMUZUN OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"

Şu an herhangi bir işte çalışmayan çift kendilerine uygun bir iş teklifi gelirse çalışmaya başlayabilecek. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Ahmet Karadeniz, "Eşimle sosyal paylaşım sitesinden tanıştım. İlk başlarda arkadaş olarak mesajlaştık. Sonra birbirimizden hoşlanmaya başladık. Telefon numaralarımızı aldık. Görüşmeye başladık. Bu görüşmeler 5 yıl sürdü. Baktım bu böyle olmayacak, ailesinin karşısına çıktım. 'Ben kızınızı seviyorum onunla evlenmek istiyorum' dedim. Sağolsunlar onlar da hiçbir zorluk çıkartmadılar. Evleneli 15 gün oldu. Şu an her hangi bir işte çalışmıyorum. Bana uygun bir iş teklifi gelirse çalışabilirim. Sevdiğime kavuştum çok şükür. Çocuğumuzun olmasını istiyorum inşallah Allah nasip eder" dedi.

Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak

"EVDE İŞLERİ ORTAK YÜRÜTÜYORUZ"

Eşini çok sevdiğini belirten Özge Karadeniz, "Eşimle sosyal medyadan tanıştık duygularımızı birbirimize söyledik. Uzun görüşmenin ardından evlendik. Çok mutluyum eşim beni hiç bırakmadı. Evde işleri ortak görüyoruz. Benim en büyük sıkıntım mutfak dolapları. Onlar da boyuma göre olursa işleri daha keyifli yaparım" şeklinde konuştu.

Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak
Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin tek hayali çocuk sahibi olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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