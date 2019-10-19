Boyabat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2019 15:35

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.



İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı program öncesi kaymakamlık binası bahçesinde muhtarları tebrik ettiler.



Program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Boyabat Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtar Hasan Sakacı tarafından çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşu sonrasında Boyabat Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Sakacı tarafından konuşma gerçekleştirildi.



Hasan Sakacı gerçekleştirdiği konuşmasında, "Muhtarlarımız çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinmelerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceği ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün muhtarlar günü olarak belirlenmiş ve kutlanması uygun görülmüştür. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun.Törenimize iştirak eden katılımcılara ve kutlama komitesine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür eder saygılarımı sunarım" dedi.



Programa ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, MHP İlçe Başkanı Engin Aydın, İl Genel Meclisi üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA