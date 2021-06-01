Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
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Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sefirin Kızı dizisinin final yapmasıyla tatil yapmaya başlayan oyuncu Tuba Büyüküstün, bot ve ceket giyerek sahile indi. Şezlonga uzanan oyuncu, fotoğraf çekmek için adeta şekilden şekle girdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nda başrol oynayan Tuba Büyüküstün, dizinin final yapmasının ardından Muğla'dan İstanbul'a döndü. İşlerini hallettikten sonra yeniden Bodrum'a giden oyuncu, tek başına Yalıçiftlik'teki bir otelde görüntülendi.

HEM SENARYO OKUDU HEM DE FOTOĞRAF ÇEKTİ

Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahile gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu. Ara ara senaryo okuyan oyuncu, telefonunu da elinden bırakmayarak birçok kez fotoğraf çekti. Etrafında kimse olmayan Büyüküstün, fotoğraf çekme için adeta şekilde şekle girdi.

Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
AY KURAL: Güzeller güzeli...
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
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Bot ve ceketle sahile inen Tuba Büyüküstün, poz vermek için şekilden şekle girdi - Haberler Magazin
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