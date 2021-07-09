Boss Lig 4 sözleri - Boss Lig 4 rap şarkısı sözleri nedir? Şarkıda yer alan isimler (MC'ler-Rapçiler) kimlerdir?
Santi Aka Universe, Defkhan, Joker, Da Poet, Kezzo, Tankurt Manas, Mirac ve Kurşun 'un yer aldığı Boss Lig 4 şarkısı 5 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 250 bin izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Boss Lig 4 sözleri nelerdir? Boss Lig 4 rap sözleri nedir?
Boss Lig 4 rap şarkısı sözleri nelerdir? Boss Lig 4 şarkısında kimler yer alıyor? Boss Lig 4 rap şarkısı tüm sözleri nedir?
BOSS LİG 4 SÖZLERİ
[Bölüm 1: Kezzo]
Hayat hep beni yıkmayı denedi, kapitalizm borç senedi yaz
Gözü pek Kezz teklemede ritimleri tokatlayarak melodi, ya
Bulgarca'da derler "zaradiya" bu ya**akların her şeyi parodi
Kafam iyi yeterince digga para değil her şey
Eş-dost var, bir de kalemim var
Yaratayım, bir de bunu tanıtayım diye savaşan hiçbirimizin cebi dolu değil
Sorun değil, inan bana sorun değil
Çünkü bizim amacımız Rap, konu para değil
Elimiz uzun, istesem yaralarım topunuzu Kapıkule'de silerim terimi
DP gibi yeten?ği küstüren i*neler? diyemem "dost" ya da "aram iyi"
Satmışım TikTok'çuya Rap diye öldür beni, linç et, kurşuna diz
Bin şarkımın bini de sokakta madalyon mu taktınız benim boynuma siz?
Ne biliyo'n ha, ne biliyo'n hayatımı?
Borç harç yap, stüdyo kemer sık
Kezz mühendis ama Rap hayatımız varsa bi' tane silelim boş on altımız
Çevirdiniz piyasayı b*ka aga, gençleri yapın sistemin kölesi
Özendirin bi' çocuğu Gucci, Prada'ya; babası kazanıyorken asgari
Yaşadığım bi' evin bodrumunda üç yıl bilirim nasıl kokuyo' naftalin
Fakir edebiyatı idi yaptığın, korkak giremez sokağımıza abin
[Bölüm 2: Da Poet]
Deliden deli alir bedeli! Nedir temelin?
Yok depremin benim, eskiden beri
Dokuz nokta yedi bize iki bile değil
DP hard po**o, sizinki Mickey bile değil
B*ka göm!
Kafayı lan kuma bile değil
Ateş olabilemedin hatta çıra bile değil
İki lira bile edemedin, para bile değil
DP Ayahuasca, siz iki bi*a bile değil, ah!
Tehlikeli dilim gerek ruhsat almak benim iki elim Hip-Hop, Rap, o*ta parmak
Bi' çekiçte yıkılan sunta dağlar
İki plasentayı tutup usta sanma!
Susma, salla
Kuş kafanla sokakta Rap yapamadın, duşta anca
Fake Rihanna, kara propaganda
Ne yurtta sulh var ne de ne de cihanda
Nedir bu olan biten ipi koparan çıkar bi' parodiden yola göz dikmiş binlerce haramiler
Bi' de fame için deliren wannabe'ler, senlik tam vahabiler
Haliç'ten dalıp da Miami de!
Şatafat iste çatapat hayaline
Motherfu**er bak, biziz son sözü diyen!
[Bölüm 3: Joker]
Dropshit ve Bosslig, Pop değil Hip-Hop şimdi
Prof işi flow git kupon biriktir
Mikrofondan uzak tut o si**iğimin ağzını
Mantarlı morfin, ot, r*j ve bon*aili
Porsche, Dubai ve sü**ük ko*aine
Rhyme yapan jenerasyon Hawaii'de
Sanıyo' kendini ama babası sanayide
Ter akıtıyo' sabaha kadar bu enayi de
Havalı sanıyo' bunu oluyo' fedai ve
Bırakıp okulu takılıyo' mütemadiyen
Rami'ye gidiyo' teraviye camiiye
Dönüşüyo' caniye lan acaba niye
Para bulamayınca da oluyo' torbacı
Yolun sonu karanlık, çıkışın yok hacım
Kafası milyon ama ceplerin boş kaçıp
Gitmek istesen de sorun çok başını
Taşıyamıyo'sun akamıyor göz yaşın
Düşer hayat üstüne sanki göktaşı
Ve içeri girince de kalmaz yoldaşın
Kurtlar sofrasında yok çatal kaşık
[Bölüm 4: Universe]
Benim yerim bura değil, çık'ı'ca'm gökyüzüne
Arabayı sürüce'm oğlum üstünüze
Bu Bosslig sanki el Galácticos
Arıyoruz ama sizdekiler kof-ti
Daha neyi anlatıyorsunuz oğlum?
Bu parça yapar digga listene soygun
Ne faydanız var bize, saygısız ordun
Bi' gardını indirsen kırılır boynun
Dropshit, Bosslig; çıkmaz amorti
Bi' tehdit vari, bi' Magnum'a mermi
Gelip konuşun la varsa bi' derdiniz
Hip-Hop koğuşundan çıkar bu sesimiz, ah
Panikle lan, yürüme, sürün kurtarmaz seni Gucci, Prada
Klipte tripler Hawaii
Tarlabaşı'nda soyarlar enayiyi
Bak üzüldüm senin için, demişti dersin bi' p**in teki
Boğulursun denizde kininle bil
Anlarsın o zaman ne demişim
[Bölüm 5: Defkhan]
Para için yapılmayan Rap nasıl, dinle
Ve ne'rde Hip-Hop varsa Defkhan içinde
MC'niz yerde ve yer kan içinde lan
İstersen konuşuruz ilk round bitince
Pu-Pu-Punchline, rhyme, style, hard flow, teknik
Biz bunu cebimizde para yokken sevdik
Komutan önden gider, arkamda gençlik
Farkında değilsin ama farkıyla ezdik
İsteyip benim gibi olamıyo'sun
Twitter'da, Insta'da dolanıyo'sun
"Defkhan bence biraz overrated."
Manitan bana hasta, sen onu diyo'sun
Covered ass bi*ch, bur'dan defol
Kimi ya*adığını biliyorum, uzman [?pezo?]
Seni çıktığın yere sokarım, buna da emin ol
Yere düşünce kazanıyorum, Nurmangedov (Ha, ha-ha)
[Bölüm 6: Tankurt Manas]
From Gopcity, Bosslig
Bu poz benim zombi
Bi' dozla bizon gibi sollarım, zor değil
Ortamın o*uz bir, oportünist yoz dil
Toz oldunuz sorry boy, top 10'da sorti
İpi sapı yok dilimin acımam pek
Acı ve net durumun acınası, acele et
Ezik primi kovalamaktansa yazarım hep (Yazarım hep)
Gider söylerim (Söylerim) Acun'a rap (Ya, ya)
Kırmam için çeneni sarkıt
Aç gözlülerin boğazı Cebelitarık
Davayı savunurken şerefi sattın
Bura kral dairesi, gel şerefe tatlım
Yine veni, vidi, vici demir gibi derim gelin
Yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri
Benim elimdeki perim ilham verir geceleri
Beynimde binlerce veri tehlike benim ecelin
Hey!
[Bölüm 7: Mirac]
Bosslig Rap'inize lirikal darbe
Kurtaramaz Rap'imi bi' Mumble bebe
Mozole Mirach idolündü, döndü bak eve
Evimin adı "Hip-Hop" düşmez yere
Ben Sago'yla Rap yaparken ner'deydiniz aga?
Şimdi Sago fan oldunuz ateist olunca
Mozz bir sene taşıdı sırtında Kuvvetmira'yı
On beş sene önce olsa seçerim Ceza'yı
Sevmesen de saygı duy
Ama can çıkar; çıkmaz huy
Bu karakterin karadul
Hem kelsin hem de fodul
Sana sözüm: topla bavul
Ya da şeytan gibi kovul!
Mirac savaşını verir, nefes almasa da olur!
Bosslig sebep olur katliama
Ama benim kliplerde yok Tattiana
Kelimelerimdeki bu insicama
Tacı düşer kralınızın bu yaptığıma
[Bölüm 8: Kurşun]
Karıştı at izine it izi
Kişilik erozyonu toplatır iç dünyasında valizi
Kanişin sahibini yalamaktır tek işi
Bırakın mikrofonu gidin yapın ev işi!
Mızrağımda cahil kafatasın!
Manitanın k**ı tıpkı p**is kumbarası
Öde nafakanı pedofili
Asimile karakterin fikir paraziti
Makaveli değil, oku Cin Ali
İni kenef itin; ap*ş arasında biti, dini para piçin; masasında parafini
Dejenere itibarın kireç döküp yakılası, fiyakası; ke**şenin va**nasi
Gırtlağından kancalanıp asılası
Husumetim müptezel bi' keşe
Fero şöminede meşe!
Dili ya*amaktan kundurama keçe
Klavyede pi*e dönen, takar dışarıda peçe
(Kurşun)
Hızlı Rap'e döne
BOSS LİG 4 ŞARKISINI KİMLER SÖYLÜYOR?
Santi Aka Universe
Defkhan
Joker
Da Poet
Kezzo
Tankurt Manas
Mirac
Kurşun
Şarkıyı toplam 8 kişi seslendirmektedir.
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
5 Temmuz 2021 tarihinde çıkan Boss Lig 4 şarkısı şuanda toplamda 254 bin izlenme ve 24 bin beğeniye sahip. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz: Santi Aka Universe,Defkhan,Joker,Da Poet,Kezzo,Tankurt Manas,Mirac,Kurşun
Yapımcı: Evren Sular
Prod. By : Slong
Mix & Mastering : Barbaros Göçmen
Yönetmen : Osman Özcan & Squaresingle
Görüntü Yönetmeni: Osman Özcan & Squaresingle
Video Edit & VFX : Berkan Kuru
Color Grading : Berkan Kuru
Label : BlueWorld Records
Producer : MercekFilm
Cover : Akumira & Büşra Aktaş
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