Boss Lig 4 sözleri - Boss Lig 4 rap şarkısı sözleri nedir? Şarkıda yer alan isimler (MC'ler-Rapçiler) kimlerdir?

Santi Aka Universe, Defkhan, Joker, Da Poet, Kezzo, Tankurt Manas, Mirac ve Kurşun 'un yer aldığı Boss Lig 4 şarkısı 5 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 250 bin izlenme ve 24 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Boss Lig 4 sözleri nelerdir? Boss Lig 4 rap sözleri nedir?

Boss Lig 4 rap şarkısı sözleri nelerdir? Boss Lig 4 şarkısında kimler yer alıyor? Boss Lig 4 rap şarkısı tüm sözleri nedir?

BOSS LİG 4 SÖZLERİ

[Bölüm 1: Kezzo]

Hayat hep beni yıkmayı denedi, kapitalizm borç senedi yaz

Gözü pek Kezz teklemede ritimleri tokatlayarak melodi, ya

Bulgarca'da derler "zaradiya" bu ya**akların her şeyi parodi

Kafam iyi yeterince digga para değil her şey

Eş-dost var, bir de kalemim var

Yaratayım, bir de bunu tanıtayım diye savaşan hiçbirimizin cebi dolu değil

Sorun değil, inan bana sorun değil

Çünkü bizim amacımız Rap, konu para değil

Elimiz uzun, istesem yaralarım topunuzu Kapıkule'de silerim terimi

DP gibi yeten?ği küstüren i*neler? diyemem "dost" ya da "aram iyi"

Satmışım TikTok'çuya Rap diye öldür beni, linç et, kurşuna diz

Bin şarkımın bini de sokakta madalyon mu taktınız benim boynuma siz?

Ne biliyo'n ha, ne biliyo'n hayatımı?

Borç harç yap, stüdyo kemer sık

Kezz mühendis ama Rap hayatımız varsa bi' tane silelim boş on altımız

Çevirdiniz piyasayı b*ka aga, gençleri yapın sistemin kölesi

Özendirin bi' çocuğu Gucci, Prada'ya; babası kazanıyorken asgari

Yaşadığım bi' evin bodrumunda üç yıl bilirim nasıl kokuyo' naftalin

Fakir edebiyatı idi yaptığın, korkak giremez sokağımıza abin

[Bölüm 2: Da Poet]

Deliden deli alir bedeli! Nedir temelin?

Yok depremin benim, eskiden beri

Dokuz nokta yedi bize iki bile değil

DP hard po**o, sizinki Mickey bile değil

B*ka göm!

Kafayı lan kuma bile değil

Ateş olabilemedin hatta çıra bile değil

İki lira bile edemedin, para bile değil

DP Ayahuasca, siz iki bi*a bile değil, ah!

Tehlikeli dilim gerek ruhsat almak benim iki elim Hip-Hop, Rap, o*ta parmak

Bi' çekiçte yıkılan sunta dağlar

İki plasentayı tutup usta sanma!

Susma, salla

Kuş kafanla sokakta Rap yapamadın, duşta anca

Fake Rihanna, kara propaganda

Ne yurtta sulh var ne de ne de cihanda

Nedir bu olan biten ipi koparan çıkar bi' parodiden yola göz dikmiş binlerce haramiler

Bi' de fame için deliren wannabe'ler, senlik tam vahabiler

Haliç'ten dalıp da Miami de!

Şatafat iste çatapat hayaline

Motherfu**er bak, biziz son sözü diyen!

[Bölüm 3: Joker]

Dropshit ve Bosslig, Pop değil Hip-Hop şimdi

Prof işi flow git kupon biriktir

Mikrofondan uzak tut o si**iğimin ağzını

Mantarlı morfin, ot, r*j ve bon*aili

Porsche, Dubai ve sü**ük ko*aine

Rhyme yapan jenerasyon Hawaii'de

Sanıyo' kendini ama babası sanayide

Ter akıtıyo' sabaha kadar bu enayi de

Havalı sanıyo' bunu oluyo' fedai ve

Bırakıp okulu takılıyo' mütemadiyen

Rami'ye gidiyo' teraviye camiiye

Dönüşüyo' caniye lan acaba niye

Para bulamayınca da oluyo' torbacı

Yolun sonu karanlık, çıkışın yok hacım

Kafası milyon ama ceplerin boş kaçıp

Gitmek istesen de sorun çok başını

Taşıyamıyo'sun akamıyor göz yaşın

Düşer hayat üstüne sanki göktaşı

Ve içeri girince de kalmaz yoldaşın

Kurtlar sofrasında yok çatal kaşık

[Bölüm 4: Universe]

Benim yerim bura değil, çık'ı'ca'm gökyüzüne

Arabayı sürüce'm oğlum üstünüze

Bu Bosslig sanki el Galácticos

Arıyoruz ama sizdekiler kof-ti

Daha neyi anlatıyorsunuz oğlum?

Bu parça yapar digga listene soygun

Ne faydanız var bize, saygısız ordun

Bi' gardını indirsen kırılır boynun

Dropshit, Bosslig; çıkmaz amorti

Bi' tehdit vari, bi' Magnum'a mermi

Gelip konuşun la varsa bi' derdiniz

Hip-Hop koğuşundan çıkar bu sesimiz, ah

Panikle lan, yürüme, sürün kurtarmaz seni Gucci, Prada

Klipte tripler Hawaii

Tarlabaşı'nda soyarlar enayiyi

Bak üzüldüm senin için, demişti dersin bi' p**in teki

Boğulursun denizde kininle bil

Anlarsın o zaman ne demişim

[Bölüm 5: Defkhan]

Para için yapılmayan Rap nasıl, dinle

Ve ne'rde Hip-Hop varsa Defkhan içinde

MC'niz yerde ve yer kan içinde lan

İstersen konuşuruz ilk round bitince

Pu-Pu-Punchline, rhyme, style, hard flow, teknik

Biz bunu cebimizde para yokken sevdik

Komutan önden gider, arkamda gençlik

Farkında değilsin ama farkıyla ezdik

İsteyip benim gibi olamıyo'sun

Twitter'da, Insta'da dolanıyo'sun

"Defkhan bence biraz overrated."

Manitan bana hasta, sen onu diyo'sun

Covered ass bi*ch, bur'dan defol

Kimi ya*adığını biliyorum, uzman [?pezo?]

Seni çıktığın yere sokarım, buna da emin ol

Yere düşünce kazanıyorum, Nurmangedov (Ha, ha-ha)

[Bölüm 6: Tankurt Manas]

From Gopcity, Bosslig

Bu poz benim zombi

Bi' dozla bizon gibi sollarım, zor değil

Ortamın o*uz bir, oportünist yoz dil

Toz oldunuz sorry boy, top 10'da sorti

İpi sapı yok dilimin acımam pek

Acı ve net durumun acınası, acele et

Ezik primi kovalamaktansa yazarım hep (Yazarım hep)

Gider söylerim (Söylerim) Acun'a rap (Ya, ya)

Kırmam için çeneni sarkıt

Aç gözlülerin boğazı Cebelitarık

Davayı savunurken şerefi sattın

Bura kral dairesi, gel şerefe tatlım

Yine veni, vidi, vici demir gibi derim gelin

Yenilmemi beklemeni garipsedim gidin geri

Benim elimdeki perim ilham verir geceleri

Beynimde binlerce veri tehlike benim ecelin

Hey!

[Bölüm 7: Mirac]

Bosslig Rap'inize lirikal darbe

Kurtaramaz Rap'imi bi' Mumble bebe

Mozole Mirach idolündü, döndü bak eve

Evimin adı "Hip-Hop" düşmez yere

Ben Sago'yla Rap yaparken ner'deydiniz aga?

Şimdi Sago fan oldunuz ateist olunca

Mozz bir sene taşıdı sırtında Kuvvetmira'yı

On beş sene önce olsa seçerim Ceza'yı

Sevmesen de saygı duy

Ama can çıkar; çıkmaz huy

Bu karakterin karadul

Hem kelsin hem de fodul

Sana sözüm: topla bavul

Ya da şeytan gibi kovul!

Mirac savaşını verir, nefes almasa da olur!

Bosslig sebep olur katliama

Ama benim kliplerde yok Tattiana

Kelimelerimdeki bu insicama

Tacı düşer kralınızın bu yaptığıma

[Bölüm 8: Kurşun]

Karıştı at izine it izi

Kişilik erozyonu toplatır iç dünyasında valizi

Kanişin sahibini yalamaktır tek işi

Bırakın mikrofonu gidin yapın ev işi!

Mızrağımda cahil kafatasın!

Manitanın k**ı tıpkı p**is kumbarası

Öde nafakanı pedofili

Asimile karakterin fikir paraziti

Makaveli değil, oku Cin Ali

İni kenef itin; ap*ş arasında biti, dini para piçin; masasında parafini

Dejenere itibarın kireç döküp yakılası, fiyakası; ke**şenin va**nasi

Gırtlağından kancalanıp asılası

Husumetim müptezel bi' keşe

Fero şöminede meşe!

Dili ya*amaktan kundurama keçe

Klavyede pi*e dönen, takar dışarıda peçe

(Kurşun)

Hızlı Rap'e döne

BOSS LİG 4 ŞARKISINI KİMLER SÖYLÜYOR?

Santi Aka Universe

Defkhan

Joker

Da Poet

Kezzo

Tankurt Manas

Mirac

Kurşun

Şarkıyı toplam 8 kişi seslendirmektedir.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

5 Temmuz 2021 tarihinde çıkan Boss Lig 4 şarkısı şuanda toplamda 254 bin izlenme ve 24 bin beğeniye sahip. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz: Santi Aka Universe,Defkhan,Joker,Da Poet,Kezzo,Tankurt Manas,Mirac,Kurşun

Yapımcı: Evren Sular

Prod. By : Slong

Mix & Mastering : Barbaros Göçmen

Yönetmen : Osman Özcan & Squaresingle

Görüntü Yönetmeni: Osman Özcan & Squaresingle

Video Edit & VFX : Berkan Kuru

Color Grading : Berkan Kuru

Label : BlueWorld Records

Producer : MercekFilm

Cover : Akumira & Büşra Aktaş