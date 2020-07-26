Bosna Hersek'te "454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bosna Hersek'te "454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde bu yıl 454'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

26.07.2020 21:10 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:16

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde bu yıl 454'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarında, 32 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden atlayışların "baş üstü" kategorisinde 13, "dik atlayış" kategorisinde ise 19 sporcu yarıştı.

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Vedad Basic birinci oldu. Aynı kategoride Danko Dangubic ikinciliği, Mustafa Saric ise üçüncülüğü elde etti.

Basic, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, 20 yıldır katıldığı yarışlarda ilk kez birinci olduğunu, 40'ıncı yaşında da yarışlara katılmayı temenni ettiğini söyledi.

Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 8. kez birinci oldu. Bu kategoride Admir Delic ve Kenan Juklu aynı puanı alarak yarışları ikinci sırada tamamladı.

Atlama yarışlarının bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

454 yıldır devam eden gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden de sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü. Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname'de de yer vermişti.

Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti 3. Sayfa
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı 3. Sayfa
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu 3. Sayfa
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi
Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık karşıtı gösterilerde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu
Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Sezen Aksu Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla İzmir Bursa Başakşehir
Şu an buradasınız: Bosna Hersek'te "454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 21:30:28. #1.15#
title