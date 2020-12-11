Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:06

Son dakika haberler... Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Turkovic, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Turkovic, "Bu fotoğraf benim için umudu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Turkovic, "spor" kategorisinde ise oyunu Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

İlgili Haberler

SARAYBOSNA - Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Başak Dizer Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Neymar Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:06:34. #1.15#
title