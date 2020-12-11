Son dakika! SARAYBOSNA - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haberler... Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Turkovic, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Turkovic, "Bu fotoğraf benim için umudu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Turkovic, "spor" kategorisinde ise oyunu Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic