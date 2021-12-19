Boşanma davası avukat ve doktor kardeşleri karşı karşıya getirdi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da görevli Doktor Metin Er, boşanma davası için avukat ağabeyi Musa Er ile 40 bin liraya anlaştığını, bunun 10 bin lirasını peşin ödediğini, ancak ağabeyinin dosyayı takip etmediği için hem davayı kaybettiğini hem de kendisine 38 bin lira icra göndererek maaşından kesinti yapıldığını söyledi.

Diyarbakır'da Kadın Doğum Hastanesi'nde görev yapan Embriyoloji Uzmanı Doktor Metin Er, 2013 yılında evlendiği polis memuru eşi F.E. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma kararı aldı. Diyarbakır'da boşanma davası için aile mahkemesine başvuru yapan Er, babasının ve ablasının ısrarı üzerine İstanbul'da avukat olan ağabeyi Musa Er'e 40 bin lira karşılığında dosyasını verdi. 10 bin lira peşin ödediği avukat ağabeyinin dosyayı takip etmediği için davayı kaybettiğini belirten Er, ayrıca girmediği dava ile ilgili kendisini icraya verdiğini ve maaşından kesinti yapıldığını söyledi.

Avukat Musa Er, kardeşi Metin'in iddalarını redederek, "1 Şubat 2019 tarihinde eşine kendisi boşanma davası açmış ve bu davadan yine kendisi feragat etmişti. İkinci defa 1 Haziran 2020 tarihinde yine bizzat kendisi boşanma davası açmıştı. Bu davayı yürütmem için avukat olarak benimle anlaşmak istediğinde ben önceki davadan feragat ettiği için davasını ilk önce kabul etmedim. Kendisi araya başkalarını da sokarak adeta yalvararak davasını görmemi istedi. Sonuçta kendisiyle Diyarbakır'da görülecek boşanma davası ve eşiyle olan ceza davalarını görmem için 40 bin TL'ye anlaştık. Ücretimi taksitler şeklinde ödeyecekti. Dava ile ilgili gerekli işlemleri yapıp dilekçeleri yazdım. Ancak kendisi 2,5 ay sonra dava görülmeye başlamadan 1 Eylül 2020 tarihinde henüz adli yıl açılmış duruşmalar başlayacak iken beni sebepsiz yere azledip başka bir avukatla anlaşmış. Davanın bundan sonraki aşamasıyla hiçbir ilgim yoktur. Anlaşma gereği ödemesi gereken avukatlık ücretini ödemediği için ödeme emri gönderildi ve maaşına haciz işlemi uygulandı. Borcu olmadığına dair bir itirazı ve davası da olmadı. Bu yalan haber den dolayı kişilik haklarıma saldırı olduğundan kendisiyle ilgili yasal yollara başvuracağım" dedi.