Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
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Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'da Harun Başaran adlı kişi boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki eşi Selda Başaran'ı iki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
15.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:59

Aksaray'da 23 yaşındaki bir kadın, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından çocuklarının gözü önünde boğazından ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşi Selda'yı 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçakla yaraladı.

EVDEKİ ÇOCUKLAR POLİSİ ARADI

Evdeki çocukların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki karısını boğazından bıçakladı

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından kaçan Harun Başaran'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Selda ve Harun Başaran'ın, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki karısını boğazından bıçakladı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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