BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KOCASINI ÖLDÜREN KADININ TAHLİYE TALEBİNE RET

Olay ani gelişti, öldürmek istemezdim

Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN'da 5 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i ayrı yaşadığı eve gelip kendisini darbetmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapsi istenen 2 çocuk annesi Nuran Özdemir hakim karşısına çıktı. Nuran Özdemir, Olay aniden gelişti. Öldürmek istemezdim dedi. Mahkeme, Çocuklarım çok yalnız kaldı diyerek tahliyesini isteyen Nuran Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay, Sakarya mahallesinde 22 Eylül 2021 gecesi meydana geldi. Ahmet Özdemir, bir yıldır ayrı olduğu Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfredip bağırarak kapıyı açmasını istedi. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfretmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darbetti. Mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez sokarım sokarım şeklinde sözler söyledi. Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir'i bıçakladı. Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan Nuran Özdemir hakkında ise Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken; maktulün annesi Sevgi Özdemir, kardeşi Hülya Özmen ve Senem Erol, ağabeyi Kadir Özdemir de hazır bulundu.

EVE GİRİNCE SALDIRMAYA BAŞLADI

Sanık Nuran Özdemir, 14 senedir evli olduğu maktulün olay gecesi çocuklarıyla yaşadığı evine geldiği belirterek Biz otururken kapıyı çaldı. Kapıya bayağı vuruyordu. Hakaret ve küfrediyordu. Kapıyı kıracaktı. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açtım. Evde kızım, oğlum ve yeğenim vardı. Ben kapıyı açınca eşim küfretmeye devam etti. Eşimin korona olan oğluma bakmaya geldiğini anladım. Bizim iyi olduğumuzu söyledim ve evine gitmesini istedim. Ama o bana küfretmeye devam etti. Bana saldırmaya başladı dedi.

AMACIM KENDİMİ SAVUNMAKTI

Kızının araya girip babasına engel olmaya çalışsa da Ahmet Özdemir'in kendisine yeniden saldırdığını anlatan Nuran Özdemir, Kızımın araya girdiği bir andan istifade ederek elime bıçak aldım. Eşim beni dövüyordu. Ben de bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyordum. Bıçağı savurdum. Sırtım dönükken yüzünü görmeksizin bıçakladım. Amacım kendimi savunmaktı. Öldürmek istemedim. Eşimin yaralandığını anladıktan sonra gömleğini yırttım. Yarasına tampon yaptım. Yeğenime ambulans çağırmasını söyledim. Tasarlayarak öldürmedim. Olay aniden gelişti. Üç aydır hiç görüşmüyordum. Böyle bir planım yoktu, öldürmek istemezdim diye konuştu. Sanık Özdemir Çocuklarım çok yalnız kaldı. Tahliyeme karar verilsin diye konuştu.

KIZI OLAY GECESİNİ ANLATTI

Duruşmada, tanık olarak dinlenen sanık ve maktulün 14 yaşındaki kızları T.Ö. ise babasının annesinin boğazını sıktığını, Seni öldüreceğim deyip küfrettiğini, annesinin de bıçağı babasını korkutmak için salladığını, bıçaklama anını görmediğini, babasını yerde yatarken gördüğünü söyledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanığın komşusu Ahmet Özdilek ise ifadesinde, Adam 'Çocukların babası değil miyim?' deyip küfretti. Aile meselesi olduğunu anladım kapıyı kapattım. Kadın 'Polisi arayan yok mu' diye bağırıyordu. Kadının sesi geliyordu 'Vurma vurma' diyordu. Sesler 7-8 dakika sürdü polisi aradım. Bir sessizlik oldu. Sonra adam 'Bıçak bana geldi? deyip küfretti dedi. Komşu Muhammed Emin Katkat ise Ölen kapıyı zorluyordu. Arbede yaşandı. Sanık 'sokarım sokarım' diyordu şeklinde konuştu.

OLAY KADINA ŞİDDET DEĞİLDİR

Maktul Ahmet Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir, Sonuna kadar şikayetçiyim. Bu cinayettir. Torunlarıma ben bakıyordum. Boşanma sürecinde sanık çocukları alıp başka yere taşındı. Bize çocukları hiç göstermiyordu. Çocuğu babasına da göstermiyordu zorbalık yapıyordu dedi. Diğer şikayetçiler de sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Şikayetçi avukatı Fırat Karaman, Olay kadına şiddet değildir. Kadına şiddet kalkan olarak kullanılıp bir insanın hayatına kastedilmesi çok ağır bir durum. Karşı tarafın anlatımlarını destekleyen hiçbir delil yoktur. Gidiş amacı çocuğu almak. Karşılıklı tartışma olmuştur, sanığın üçüncü bir kişiyle beraberliği olabilir, bu nedenle HTS kayıtları istenilsin. Maktul iyi bir babadır, çocuklarıyla fotoğraflarını da size sunuyorum diyerek tutukluluğun devamını talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesi ve delilleri etki etme olanağının varlığı gerekçeleriyle sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.