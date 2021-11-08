Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş

KONYA'da annesinin çalıştığı kafede oturan M.E. (14) adlı kız çocuğunu babası Ali Erensoy'un (51) vurdurttuğu ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonla Ali Erensoy ile saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B. (24) ve onun kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hüseyin Çekiç (34) gözaltına alındı. İfadesinde, "Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım" diyen Ali Erensoy ile Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşegül B. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.