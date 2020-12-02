Boş sayfalardan oluşan "Salvini'ye saygı duymak için nedenler" kitabı İtalya'da liste başı oldu
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BBC

Boş sayfalardan oluşan "Salvini'ye saygı duymak için nedenler" kitabı İtalya'da liste başı oldu

02.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:25
Boş sayfalardan oluşan

İtalya'da aşırı sağcı eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye "güvenmek, saygı duymak ve hayran olmak için nedenler" kitabı Amazon'da en çok satılan kitap haline geldi.

İtalya'da aşırı sağcı eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye "güvenmek, saygı duymak ve hayran olmak için nedenler" kitabı Amazon'da en çok satılan kitap haline geldi. Bunu haber haline getiren ise kitabın tamamen boş sayfalardan oluşması.

Amazon'da "siyasi analist Alex Green" ismini kullanan bir "yazar," "Salvini neden güven, saygı ve hayranlığı hak ediyor" başlıklı kitabı geçen yıl satışa sundu. Eser son günlerde satışlarını artırarak İtalya'da Amazon üzerinden en fazla satılan kitap haline geldi.

6,99 euro'ya satılan ve 110 boş sayfadan oluşan kitabın tanıtım metninde şöyle deniliyor:

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"Bu kitap boş sayfalarla dolu. Yıllar süren araştırmalara rağmen bu konuyla ilgili söyleyecek bir şey bulamadık. O yüzden lütfen bu kitabı not almak için kullanmaktan çekinmeyin."

Kitabı satın alanlar arasından 300'den fazlası, esere 5 üzerinden ortalama 4.5 oy verdi. Kitapla ilgili yorum yapan alıcıların birçoğu bunu "dahiyane" bir fikir olarak tanımladı. Eserle ilgili olumlu yorum yapanlardan bazıları şu ifadeleri kullandı:

"Salvini'yi ve yaptıklarını, yani bir hiçliği anlatmak için bir sürü boş sayfa. Ne yazık ki yazar, Salvini'yle ilgili söyleyecek tek bir iyi şey bulamamış."

"Aydınlatıcı bir kitap. Elime ulaşır ulaşmaz, tek nefeste bitirdim. Yazarın lider Salvini ile ilgili yazdığı olumlu her şeye katılıyorum."

Birçok yorumcu da bu kitabı Noel hediyesi olarak tavsiye etti.

Öte yandan, eserin gerçekten Salvini hakkında yazılmış bir kitap olduğunu düşünerek satın alanlardan bazıları hayal kırıklıklarını şöyle dile getirdi:

"Satın almayın, bu dolandırıcılık! Yalnızca boş sayfalar var, kitabın sayfa numaraları bile yazılmamış."

"Boş, acınası ve küstah bir kitap. Yazarı hiçbir şey yapmadan para kazanıyor!"

Kitabın Amazon'da önce siyaset bilimi kitapları arasında, ardından da tüm kitap türleri arasında en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmesi İtalyan basınında geniş yer buldu. La Repubblica gazetesi, kitabın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "A Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) isimli yeni kitabını bile geride bıraktığına dikkat çekti.

La Stampa gazetesi de kitabı "hem derin hem de hafif bir eser" diye niteledi.

BBC

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