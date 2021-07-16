Börü dizisi Turgut Atalay kimdir? BÖRÜ dizisinin Turgut Atalay'ı Gürol Tonbul kaç yaşında, aslen nerelidir?
Ekranların sevilen yapımlarından BÖRÜ'deki Turgut Atalay rolü ile beğeni toplayan ve internette en çok merak edilen kişiler arasında yer alan Güral Tonbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte "Çocuklarla Senfoni" projesini 2003-2004 yıllarında gerçekleştirdi. Peki, Börü dizisi Turgut Atalay kimdir? BÖRÜ dizisinin Turgut Atalay'ı Gürol Tonbul kaç yaşında, aslen nerelidir?
Tiyatro Yönetmeni ve oyunculuk yapan Gürol Tonbul, BÖRÜ dizisindeki Turgut Atalay rolü ile isminden oldukça söz ettirmekte. Tiyatro eğitimini İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk dalında yapan Güral Tonbul ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜROL TONBUL KİMDİR?
1959, İzmir doğumlu olan Güral Tonbul, Tiyatro eğitimini İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk dalında yaptı. Tiyatro Yüksek Lisansını tamamladı.
Milliyet Dost Çocuk Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. 1983 yılında Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdürü ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Alman Nemo'nun mimik atölyesine, Oyuncu ve Yönetmen Chris Harris'in Commedia Dell Arte oyunculuk atölyesine ve Theatre Un De Ruhr Oyunculuk Atölyesi'ne katıldı.Yönetmen Malcolm Keith Kay'ın kurduğu ITC (Internatıonal Theatre Company) topluluğunda çalıştı.
1986 yılında tiyatro eğitmenlik görevine başladı. İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde, İzmir Konservatuvarı Şan Bölümü'nde, Dicle Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi'nde,Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve çeşitli kurumlarda oyunculuk, mimik, rol, konuşma sanatı ve makyaj dersleri verdi.
2001-2004 yıllarında Şeker Sanat yazı kurulunda görev yaptı ve tiyatro üstüne yazılar yazdı. Aynı yıllarda Çeşitli sanat dergilerine de inceleme ve oyunculuk üstüne notlar kaleme aldı. İzmir Fuar etkinlikleri kapsamında Edebiyat Söyleşilerini gerçekleştirdi.
Yaratıcı Drama çalışmalarında bulundu. İletişim gruplarıyla birlikte drama çalışmaları yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte "Çocuklarla Senfoni" projesini 2003-2004 yıllarında gerçekleştirdi ve senfoni orkestrasıyla birlikte turnelere çıktı. 23. Üniversite Oyunları'nda (Universiade 2005)eğitmen olarak görev aldı.
İzmir Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile etkinlikler gerçekleştirdi.
2002 yılından başlayarak TRT'de Arkası Yarın, Radyo Tiyatrosu, Çocuk Bahçesi ve Çocuk Saati (Beyaz Bisiklet) programlarını yönetti ve televizyon programları için belgesel drama senaryoları yazdı. 2005- 2008 yılları arasında Akademi Ege'de Sahne Sanatları Tiyatro Bölüm Başkanlığı yaptı. Çok sayıda oyunculuk ve çağdaş oyunculuk teknikleri üzerine atölyeler gerçekleştirdi.
2005-2009 yılları arasında Akşam Gazetesi Ege'de sanat ve tiyatro üzerine yazılar kaleme aldı.
Soyer Kültür Sanat Fabrikası'nda, tiyatro okulu mezunlarına yönelik Özgür Sahne'yi 2008 yılında kurdu. Özgür Sahne, genç oyuncuların,kendi projelerini yönettiği, yaşama geçirdiği bir sahne kimliğine büründü. Özgür Sahne'de 2 yıl içinde Takıntılar- Bir Delinin Hatıra Defteri- Elveda Saraybosna- Karagöz Delirdi ve Ben Ruhi Bey Nasılım oyunları sahnelendi. 2008 yılında Geleneksel Tiyatro Başarı Ödülleri'nde yönetmenlik dalında tiyatro başarı ödülünü aldı. Soyer Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan tiyatro okulunun 2 yıl süreyle sorumluluğunu sürdürdü.
Ocak 2011'de Devlet Tiyatrosu'ndan oyuncularla birlikte Tiyatro Reaksiyon'u kurdu. Tiyatro Reaksiyon- Mavi Sanat işbirliği ile Misafir 2011, Almanya'ya göçün 50. yılında sahnelendi.
İçinden Mavi Geçti programında (TRT Belgesel Kanal) sunuculuk yaptı. İzmir Yeni Asır Televizyon'unda kültür sanat programı olan Atölyede Buluşalım programında üç yıl yer aldı. 2011 yılından bu yana Yeni Asır Televizyonu'nda Güzel Sanat programını hazırlayıp sundu. Sanatçı, TRT radyolarında çok sayıda kültür sanat ve tiyatro programı hazırlayıp sundu. Halen TRT Radyo 1 de Gecenin İçinden Programı'nda Sanat Gündemi programını hazırlayıp sunuyor.
Sanatçının "İyi ki Tiyatro Var" ve "Tiyatroya Bir Bilet" anı deneme kitapları var. Tonbul, Haliç Üniversitesi ve Akademi 35,5'ta eğitmenlik görevine devam ediyor ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, yönetmenlik yapıyor, Psikeart, Dergisi'nde yazılarını sürdürüyor.
Sanatçının Türkiye'deki cezaevleri için hazırladığı, yazdığı ve yönettiği Masallar İnsanlar Bir de Türküler/ Son Kuşlar oyunu çok sayıda cezaevinde sahnelendi.
Sanatçı, Tiyatro Büyü isimli Kukla Oyuncu performans topluluğunu oyuncu Soner Akçay ile birlikte kurdu. İlk oyunları Düşler oldu. İkinci oyun Umut Aranıyor 5. Taksav İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'nde prömiyer yaptı.
Yönettiği tiyatro oyunları
- Ben Feuerbach Tankred Dorst İzmir Devlet Tiyatrosu
- Anılar Proje Sanat Tiyatrosu- Uyarlama-Yönetmen
- Öteki (oyun) : Leonie Ossowski - Tiyatro Seyirlik - 2014
- Teneke (oyun) : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2014
- Ya Başaramazsak : Davıd Trstram - Tiyatro Seyirlik - 2013
- Masallar İnsanlar Bir de Türküler - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013
- Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2009
- Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2007
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2006
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2006
- Barış (oyun) : Aristophnes - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001
- Albay Kuş : Hristo Boyçev - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2001
- Yolcu : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
- Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1997
- Fareler ve İnsanlar : John Steinbeck - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991
- Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990
- Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989
- Doodle Ne Nere Nerede ?-Yönetmen
- Sahnede Radyo Tiyatrosu-Yönetmen
- Burçlar (MAsk Tiyatrosu)-Yönetmen
- Yedi Köyün Yargıcı-Yönetmen
- Zamazingo-Yönetmen
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Bir Bebek Evi : Henrik Ibsen - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2012
- Romeo ve Juliet : William Shakespeare - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2011
- Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2003
- Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2002
- Ayrılık (oyun) : Behiç Ak - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2002
- Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2000
- Aynaroz Kadısı : Musahipzade Celal - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2000
- İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1998
- Barış (oyun) : Aristofanes - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1998
- Çayhane (oyun) : John Patrick - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1996
- Maymun Davası : Jerome Lawrence - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1995
- Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1995
- V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1993
- Mefisto : Klaus Mann - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1993
- Her Devirde Adam : Mehmet Ferhat Şeker - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1992
- Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1988
- Erkek Arkadaş : Sandy Wilson - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987
- Söylev : Özdemir Nutku - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1986
- Andorra : Max Frisch - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1985
- Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
- Mavi Masal : Salih Yakın - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
- Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
- Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
- Köklerdeki Hayat : Hidayet Sayın - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1982
- Venedik Taciri : William Shakespeare - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1981
- Öteki Dünyaya Götürecek Değilsin Ya : George Kaufman - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1981
- Bütün Oğullarım
- İstanbul Efendisi
- Othello
- Otel Katibi ve Diğerleri (Eski Ev Tiyatrosu)-Proje Üretim Tiyatrosu-Yönetmen
- Bekleme Salonu (Buluntu Mekân Projesi)-Proje Üretim Tiyatrosu-Yönetmen
- Ayrılık Tiyatro Reaksiyo
- Cem'i Cümle (Cem İdiz Şarkıları- Evrim Özkaynak)-Yönetmen
- Maskeliler - Ankara Ekin Tiyatrosu- Yönetmen
- Mektuplar (Buluntu Mekân Tiyatrosu-Aya Vukolos Kilisesi)-Yönetmen
- Aynı Tren (Buluntu Mekân Projesi- Basmane Tren Garı)-Yönetmen
- Çok Yaşa! And-y War-Hol (Alfest 2013 İstanbul)- Yönetmen - Dekor ve Işık Tasarım
- Ya Başaramazsak -Tiyatro Seyirlik- Yönetmen
- Masallar İnsanlar Bir de Türküler/ Uyarlayan ve oyunlaştıran - Yönetmen İst DT
- Teneke/ Ankara Devlet Tiyatrosu/ Yönetmen
- Öteki- Tiyatro Seyirlik/Yönetmen)
- John ile Dimitri/ Yönetmen
- Düşler (Yazar Yönetmen)
- Umut Aranıyo