Börü dizisi Turgut Atalay kimdir? BÖRÜ dizisinin Turgut Atalay'ı Gürol Tonbul kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ekranların sevilen yapımlarından BÖRÜ'deki Turgut Atalay rolü ile beğeni toplayan ve internette en çok merak edilen kişiler arasında yer alan Güral Tonbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte "Çocuklarla Senfoni" projesini 2003-2004 yıllarında gerçekleştirdi. Peki, Börü dizisi Turgut Atalay kimdir? BÖRÜ dizisinin Turgut Atalay'ı Gürol Tonbul kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tiyatro Yönetmeni ve oyunculuk yapan Gürol Tonbul, BÖRÜ dizisindeki Turgut Atalay rolü ile isminden oldukça söz ettirmekte. Tiyatro eğitimini İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk dalında yapan Güral Tonbul ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜROL TONBUL KİMDİR?

1959, İzmir doğumlu olan Güral Tonbul, Tiyatro eğitimini İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk dalında yaptı. Tiyatro Yüksek Lisansını tamamladı.

Milliyet Dost Çocuk Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. 1983 yılında Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdürü ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Alman Nemo'nun mimik atölyesine, Oyuncu ve Yönetmen Chris Harris'in Commedia Dell Arte oyunculuk atölyesine ve Theatre Un De Ruhr Oyunculuk Atölyesi'ne katıldı.Yönetmen Malcolm Keith Kay'ın kurduğu ITC (Internatıonal Theatre Company) topluluğunda çalıştı.

1986 yılında tiyatro eğitmenlik görevine başladı. İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde, İzmir Konservatuvarı Şan Bölümü'nde, Dicle Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi'nde,Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve çeşitli kurumlarda oyunculuk, mimik, rol, konuşma sanatı ve makyaj dersleri verdi.

2001-2004 yıllarında Şeker Sanat yazı kurulunda görev yaptı ve tiyatro üstüne yazılar yazdı. Aynı yıllarda Çeşitli sanat dergilerine de inceleme ve oyunculuk üstüne notlar kaleme aldı. İzmir Fuar etkinlikleri kapsamında Edebiyat Söyleşilerini gerçekleştirdi.

Yaratıcı Drama çalışmalarında bulundu. İletişim gruplarıyla birlikte drama çalışmaları yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte "Çocuklarla Senfoni" projesini 2003-2004 yıllarında gerçekleştirdi ve senfoni orkestrasıyla birlikte turnelere çıktı. 23. Üniversite Oyunları'nda (Universiade 2005)eğitmen olarak görev aldı.

İzmir Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile etkinlikler gerçekleştirdi.

2002 yılından başlayarak TRT'de Arkası Yarın, Radyo Tiyatrosu, Çocuk Bahçesi ve Çocuk Saati (Beyaz Bisiklet) programlarını yönetti ve televizyon programları için belgesel drama senaryoları yazdı. 2005- 2008 yılları arasında Akademi Ege'de Sahne Sanatları Tiyatro Bölüm Başkanlığı yaptı. Çok sayıda oyunculuk ve çağdaş oyunculuk teknikleri üzerine atölyeler gerçekleştirdi.

2005-2009 yılları arasında Akşam Gazetesi Ege'de sanat ve tiyatro üzerine yazılar kaleme aldı.

Soyer Kültür Sanat Fabrikası'nda, tiyatro okulu mezunlarına yönelik Özgür Sahne'yi 2008 yılında kurdu. Özgür Sahne, genç oyuncuların,kendi projelerini yönettiği, yaşama geçirdiği bir sahne kimliğine büründü. Özgür Sahne'de 2 yıl içinde Takıntılar- Bir Delinin Hatıra Defteri- Elveda Saraybosna- Karagöz Delirdi ve Ben Ruhi Bey Nasılım oyunları sahnelendi. 2008 yılında Geleneksel Tiyatro Başarı Ödülleri'nde yönetmenlik dalında tiyatro başarı ödülünü aldı. Soyer Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan tiyatro okulunun 2 yıl süreyle sorumluluğunu sürdürdü.

Ocak 2011'de Devlet Tiyatrosu'ndan oyuncularla birlikte Tiyatro Reaksiyon'u kurdu. Tiyatro Reaksiyon- Mavi Sanat işbirliği ile Misafir 2011, Almanya'ya göçün 50. yılında sahnelendi.

İçinden Mavi Geçti programında (TRT Belgesel Kanal) sunuculuk yaptı. İzmir Yeni Asır Televizyon'unda kültür sanat programı olan Atölyede Buluşalım programında üç yıl yer aldı. 2011 yılından bu yana Yeni Asır Televizyonu'nda Güzel Sanat programını hazırlayıp sundu. Sanatçı, TRT radyolarında çok sayıda kültür sanat ve tiyatro programı hazırlayıp sundu. Halen TRT Radyo 1 de Gecenin İçinden Programı'nda Sanat Gündemi programını hazırlayıp sunuyor.

Sanatçının "İyi ki Tiyatro Var" ve "Tiyatroya Bir Bilet" anı deneme kitapları var. Tonbul, Haliç Üniversitesi ve Akademi 35,5'ta eğitmenlik görevine devam ediyor ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, yönetmenlik yapıyor, Psikeart, Dergisi'nde yazılarını sürdürüyor.

Sanatçının Türkiye'deki cezaevleri için hazırladığı, yazdığı ve yönettiği Masallar İnsanlar Bir de Türküler/ Son Kuşlar oyunu çok sayıda cezaevinde sahnelendi.

Sanatçı, Tiyatro Büyü isimli Kukla Oyuncu performans topluluğunu oyuncu Soner Akçay ile birlikte kurdu. İlk oyunları Düşler oldu. İkinci oyun Umut Aranıyor 5. Taksav İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'nde prömiyer yaptı.

Yönettiği tiyatro oyunları

Ben Feuerbach Tankred Dorst İzmir Devlet Tiyatrosu

Anılar Proje Sanat Tiyatrosu- Uyarlama-Yönetmen

Öteki (oyun) : Leonie Ossowski - Tiyatro Seyirlik - 2014

Teneke (oyun) : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2014

Ya Başaramazsak : Davıd Trstram - Tiyatro Seyirlik - 2013

Masallar İnsanlar Bir de Türküler - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2009

Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2007

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2006

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2006

Barış (oyun) : Aristophnes - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Albay Kuş : Hristo Boyçev - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2001

Yolcu : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1997

Fareler ve İnsanlar : John Steinbeck - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1991

Misafir (oyun) : Bilgesu Erenus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989

Doodle Ne Nere Nerede ?-Yönetmen

Sahnede Radyo Tiyatrosu-Yönetmen

Burçlar (MAsk Tiyatrosu)-Yönetmen

Yedi Köyün Yargıcı-Yönetmen

Zamazingo-Yönetmen

Rol aldığı tiyatro oyunları