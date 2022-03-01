Borsa İstanbul'da gong InvestCo Holding için çaldı

Bünyesinde 22 şirket bulunan InvestCo Holding, Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. 900 milyon lira ile Borsa'da satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda 120 bin yatırımcıdan 1 milyar 315 milyon liralık talep geldi.

Bugün gerçekleşen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "InvestCo Holding ve grubun borsamızda işlem gören diğer şirketleri, yatırımlarını ve faaliyetlerini sermaye piyasaları aracılığıyla finansa ederek büyütmekte ve geliştirmektedir. InvestCo Holding halka arzdan elde ettiği gelirin önemli bir kısmıyla yenilenebilir enerjiye ve teknolojiye yatırım yapacaktır" dedi.

Sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusundaki projelere dikkat çeken Ergun, geçen hafta Çevre Bakanlığı'nın Konya'da düzenlediği 'İklim Şurası'na Borsa İstanbul olarak aktif bir katkı sağladıklarının altını çizdi. İklim şurasında yapılan çalışmalarda önemli stratejilerin belirlendiğini vurgulayan Başkan Ergun, "Biz de Borsa İstanbul olarak karbon fiyatlaması ve ticaretinin altyapısı olan emisyon ticaret sisteminin alım-satım platformunun borsada kurulması konusunda sorumluluk aldık. Bu çerçevede işlemlerin borsamızda yapılmasına yönelik çalışmaları tamamladık" diye konuştu.

InvestCo Holding'in halka arz sonuçlarını değerlendiren Borsa İstanbul Başkanı Korkmaz Ergun, 120 bin yatırımcının katıldığı 900 milyonluk halka arzın çok başarılı olduğunu belirtti. Bu başarıya katkısı geçen herkese teşekkür eden Ergun konuşmasını, "InvestCo Holding'e borsamıza hoş geldin diyorum, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum" diye bitirdi.

Borsa İstanbul Başkanı Korkmaz Ergun'dan sonra kürsüye çıkan InvestCo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Reha Çırak ise halka arza katılan yeni paydaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek başladı. Çırak, "Bugün burada InvestCo Holding'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı Gong Töreni için toplandık. Bu vesile ile halka arzımızda emeği geçen ve bizlere destek veren başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul olmak üzere, tüm kurum ve çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GRUBUN BORSADAKİ 5. ŞİRKETİ

InvestCo Holding'in, Verusa Holding, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Pamel Yenilenebilir Enerji'den sonra Borsa İstanbul'da işlem görecek beşinci şirketleri olacağını ifade eden Çırak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"InvestCo Holding bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi, demir çelik, kimya, gıda vesağlık sektörlerinde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı toplam 22 yatırımımız bulunmaktadır. Doğrudan ve dolaylı yatırımlarımızla 1.100 'den fazla istihdam sağlıyor, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Kurulduğu 2011 yılından bugüne kendi özkaynakları ile büyüyen InvestCo Holding'in 2021 yıl sonu itibarıyla ana ortaklığa ait toplam özkaynak büyüklüğü 2.4 milyar TL'yi aşmıştır. Şirketimizin herhangi bir finansal borcu da bulunmamaktadır."

Sermaye piyasalarına inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Reha Çırak, bu piyasaların gelişmesi ve büyümesi adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

"Halka açık şirketlerimizde her yıl düzenli temettü ödeyen ve yarattığı katma değeri yatırımcılarıyla paylaşmayı hedefleyen bir grup olduk. Grup bünyesindeki halka açık şirketlerimizin 3 tanesi Temettü Endeksine dahil" diye konuşan Çırak, halka arzdan elde edilen gelirin tamamının yine yatırımlara yönlendirileceğini vurgulayarak ekledi:

"Geçmişte olduğu gibi, büyüyen, üreten, katma değer ve istihdam yaratan, ihracat odaklı yatırımlarımıza daha hızlı şekilde devam etmeyi hedefliyoruz."

KARI 1 MİLYAR 678 MİLYON, ÖZKAYNAĞI 3 MİLYAR 353 MİLYON

INVES koduyla işleme başlayan InvestCo, halka arzla birlikte 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkarmış oldu.

Paylarının yüzde 20'lik kısmını borsaya taşıyan InvestCo Holding'in 2021 yılı net dönem karı 1 milyar 678 milyon lira olarak gerçekleşti. Finansal borcu bulunmayan şirketin özkaynakları halka arz sonrası 2 milyar 458 milyon liradan 3 milyar 353 milyon liraya yükseldi.

InvestCo Holding'in yatırım yaptığı şirketler, faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmekte olup ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlıyor.

TEKNOLOJİ VE ENERJİDE BÜYÜYECEK

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "InvestCo Holding, halka arzdan elde ettiği gelirin tamamını yatırım ve mali yapının güçlendirmesine yönlendirecek. Bu çerçevede yüzde 60'lık kısmı, teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam yaratacak, döviz girdisi sağlayacak yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Halka arz gelirinin kalan yüzde 40'lık kısmı ise, şirketin mevcut yatırımlarının büyüme stratejisine temel oluşturacak finansal yapıların güçlendirilmesine yönelik sermaye artışı olarak değerlendirilecek" denildi.