Bornova'da yol hamlesi
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Bornova'da yol hamlesi

Bornova'da yol hamlesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, vatandaşların en çok talepte bulunduğu yol yapımıyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yaptıkları yatırımlar sayesinde ilçede sorunlu yol kalmayacağını söyledi.

Başkan İduğ: "İlçemizde sorunlu yol kalmayacak"

Beton santralini işler hale getirip, asfalt plentini kurma çalışmalarında son aşamaya gelen Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Meriç ve Atatürk Mahalleri'ndeki toplam 6.3 kilometre beton ve asfalt yol yapılacak.

Meriç Mahallesi'nde 17 sokak yenileniyor

Meriç Mahallesi'ndeki 17 sokakta beton yol yenilenmesi için çalışmalar başladı. Toplam uzunluğu 5.27 kilometreyi bulan çalışmalar kapsamında 46.168 metrekare beton dökülecek. Bu bölgede kullanılacak beton miktari yaklaşık 5.000 metreküp.

Atatürk Mahallesi'nde asfalt çalışması

Atatürk Mahallesi 915-924/1 Sokak'ta ise asfalt serimi yapılacak. Toplam 1 kilometrelik uzunlukta 8.820 metrekare alan asfalt serimi gerçekleştirilecek. Daha önce yine Atatürk Mahallesi 927-928-929 sokakların yol betonu yenilenmiş toplam uzunluğu 530 metre olan bu üç sokağa 1.960 metrekare beton dökülmüştü.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yol yapımlarının vatandaşların başlıca talepleri arasında olduğunu ifade ederek, "Gerekli yatırımları yaptık. Beton santralimizi işler hale getirdik. Sırada asfalt plenti var. Çalışmalarımıza hız verdik. Yaptıkları yatırımlar sayesinde ilçede sorunlu yol kalmayacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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