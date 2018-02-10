Boris Johnson Rohingya Sığınmacı Kampını Ziyaret Edecek

– Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson Bangladeş hükümet yetkilileriyle resmi temaslarda bulunduktan sonra Myanmar sınırındaki sığınmacı kampını ziyaret edecek.

BBC'de yer alan habere göre Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina ve Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ise görüşmesinin ardından krizin çözülmesinin gerektiğini vurguladı ve "Rohingya Müslümanlarının güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönebilmesi için Myanmar'ın bir çözüm bulması gerekir" dedi. Johnson Bangladeş hükümetinin ciddi bir şefkat ve merhamet göstererek her hükümetin çok ürkütücü bulabileceği böyle bir krizle mücadele ettiğini vurguladı.

Johnson ilerleyen saatlerde Myanmar'a giderek ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile de görüşecek.

Geçen Ağustos ayından bu yana Myanmar'daki askeri müdahaleden kaçan 700 bin kadar insan Bangladeş'e sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler Rakhine eyaletinne kaçan Rohingyalılara karşı gerçekleştirilen askeri müdahaleleri "etnik temizlik" örneği olarak değerlendirmişti. Myanmar her hafta heri dönmek isteyen 1,500 Rohingyalıyı geri alma sözü vermişti. - İstanbul