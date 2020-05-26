Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
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Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, Devlet Bakanı Douglas Ross istifa etti.

Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
26.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:21

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs şüphesi olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek, seyahat etmesi nedeni ile istifa çağrısı yapılmıştı.

JOHNSON'A İNGİLİZ BASININDAN SERT TEPKİ

Daily Mail'in haberinde "Başbakan kendi sıkı karantina kurallarını çiğneyen 10 Numara (Başbakanlık) zorbasına yüzsüzce destek verdi. Şimdi tüm ulus şunu soruyor: Hangi gezegende yaşıyorlar?" ifadelerine yer verildi. Gazetenin başyazısında ise Cummings'ten istifa etmesi veya Johnson'ın onu görevden alması istenirken, danışmanın karantina ruhu ve kurallarını ihlal ettiği ve bu durumunun "her bencil kişiye halk sağlığıyla oynama izni verdiği" kaydedildi.

Johnson'ın halkın bu konuda ne düşündüğünü çok iyi anladığını söylediği ancak durumun hiç de böyle olmadığı belirtilen yazıda, "Ne Johnson ne de Cummings bu güven ihlali karşısında zerre pişmanlık gösterdi. Aptal olduğumuzu mu sanıyorlar?" değerlendirmesi yer aldı.

DAILY MIRROR: HİLEKAR VE KORKAK

Daily Mirror, haberinde Cummings'i "hilekar" ve ona arka çıkan Johnson'ı ise "korkak" olarak niteledi. Haberde, Cummings'in "bildiğini okurken" Başbakan'ın da ona karşı harekete geçmekten "korktuğu" ifade edildi.

Guardian'ın haberinde ise kendi milletvekilleri ve bilim kurulu uzmanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiden gelen eleştirilere rağmen Johnson'ın Cummings'i savunduğuna dikkat çekilerek, Başbakan'ın danışmanının kariyerini kurtarmak için kendi siyasi itibarını riske attığı yazıldı.

Gazetenin başyazısında ise "Hiç kandırıldığınızı hissettiniz mi? Kuralların Başbakan'ın arkadaşları için isteğe bağlı olduğu ortaya çıktı." denildi.

Öte yandan hükümete yakın Daily Telegraph, Sun ve Daily Express gazeteleri, Johnson'ın sözlerine yer vermekle yetinirken, Times Başbakan'ın Cummings hakkında söylediği "Herhangi bir baba gibi davrandı" şeklindeki ifadesini manşette çekti.

TEPKİLERE RAĞMEN DESTEK VERİYOR

Mart ayı sonunda Kovid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra'yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Muhalefet partileri, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekle suçladığı Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.

Ancak Başbakan, Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirterek, görevden alma çağrılarını reddetmişti.

İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evde kalması istenirken, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat etmeleri ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

CUMMINGS GERİ ADIM ATMADI: PİŞMAN DEĞİLİM

Johnson'ın başdanışmanı Cummings, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Bence bu koşullarda yaptığım şey gerçekten mantıklıydı" ifadelerini kullandı. Başdanışman, içinde bulunduğu koşulların karmaşık ve zor olduğunu dile getirerek, karısının hastalanmasında sonra salgın nedeni ile çocukların bakımı için bir yol bulamadığını ifade etti. Cummings, kendilerini Londra'da güvende hissetmediklerini açıklarken, "Küçük çocukların bakımı kurallar açısından istisnai bir durumdu. Bununla başa çıkma şeklim kimse için risk oluşturmadı" ifadelerini kullandı. Başdanışman, "Yönetmelikler, kurallara uymanın mümkün olmadığı çeşitli istisnai durumları açıklıyor. Kurallar her koşulda evde kalmalısın demiyor. Bu kurallara uyamayacağınız bazı durumlar olduğunu söylüyor. Bende istisnai bir durumda olduğumu düşünüyordum" dedi.

Başdanışman Cummings, mevcut koşullar altında ailesinin Durnham'da bulunan evine gitmenin en güvenli seçenek olduğuna karar verdiğini açıkladı. Cummings, seyahat kararı ile ilgili Başbakan Johnson'a danışmadığını ifade ederken, "Durum önümüzdeki günlerde netleştiğinde onunla konuşacağımı sanıyordum" dedi.

Cummings, ailesinin mülkünde ormanda yürüyüşe çıktığını dile getirirken, kimse ile etkileşime geçmediğini vurguladı. Başdanışman, "Mülkten hiç ayrılmadık. Özel arazideydik. Uzaktan bazı insanları gördük, ancak sosyal mesafe kurallarını ihlal etmedik" ifadelerini kullandı. Başdanışman Cummings, kendisine yöneltilen istifa çağrıları için "Bu öfkenin çoğu, medyadaki doğru olmayan raporlara dayanıyor. Makul davrandığım ve riskleri en aza indirmeye çalıştım. Haklı olduğumu söylemiyorum ama bunu neden yaptığımı açıkladım" dedi.

TÜRKİYE KARŞITI

Cummings, AB ile Türkiye dahil diğer ülkelerden göçün sıklıkla dile getirildiği 2016 Brexit referandumu kampanyasını yöneten isim olarak biliniyor.

Kutuplaştırıcı bir isim olduğu değerlendiren Cummings'in liderliğindeki AB karşıtı kampanyada, Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye geleceği öne sürülüyordu.

Dünya Manşet

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