Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında
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BBC

Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması İngiltere'de yayımlanan gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

07.04.2020 05:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 05:05
Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Times, Telegraph, i, Metro ve Sun gazeteleri "Başbakan yoğun bakımda" başlığını kullanırken Guardian ve Financial Times gazeteleri "Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Daily Mirror ise "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle yayımlandı.

Telegraph gazetesinin başyazısında ise "Başbakana acil şifa diliyoruz" başlığı vardı.

Telegraph, Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının koronavirüs salgınının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete "Başbakanın bu krizin böylesi önemli bir anında hastaneye kaldırılması, Pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil" dedi.

Johnson'ın kendisini görevine adamasının iyileşmesini zorlaştırdığını belirten Telegraph, bu noktadan sonra ulusun dualarının onunla olacağını belirtti.

Gazeteye göre Johnson'ın koronavirüse karşı mücadelenin merkezinde yer alması gereken bir anda dinlenmesi gerekecek.

Önümüzdeki haftalarda İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinde verilmesi gereken kritik kararlar olacak. Bunların bir kısmının Başbakan Johnson'ın tedavisi sürerken verilmesi gerekebilir.

Telegraph başyazısında bu duruma dair "Kabine üyeleri bir araya gelip, ülkenin çıkarını kişisel hırslarının önüne koymalı" ifadelerini kullandı.

Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki ise Johnson'a oksijen verilmesinin daha olası olduğunu, en azından başlangıçta solunum cihazına bağlanmadığını aktardı.

'Yoğun bakıma kaldırılan hastaların yarısı ölüyor'

Nuki, solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını fakat Jonhson'ın en azından bilindiği kadarıyla bilincinin kapalı olmadığını belirtti ve ekledi:

"Yoğun bakımın koronavirüs için bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulamamız gerekir. Bu hastalığın bir ilacı olmadığı için yoğun bakım yalnızca bir 'destekleyici tedavi' işlevi görüyor.

"Ciddi vakalarda virüs ciğerlere saldırıyor ve zatürreye yol açıyor. Bu hem doktorların hem de hastaların hiç beklemediği bir hızla ilerleyebiliyor.

"Başbakana bakan doktorların buna karşı bir önlem almayı düşünmüş olmaması imkansız. Belki de bu nedenle yoğun bakıma bir önlem olarak kaldırıldı."

Nuki, East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Prof. Paul Hunter'ın "Covid-19 vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer verdi ve Johnson'ın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.

Guardian gazetesinde ise Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılma sürecinin perde arkasına dair bir haber yer aldı.

Gazete, Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklanan Johnson için hastanede Perşembe gününden bir yatak hazırlandığını aktardı.

Guardian'a göre Johnson'ın sağlığının kötüleşmeye devam ettiği günlerde durumunun iyi olduğuna dair açıklamalar yapılması, bazı Muhafazakar Parti milletvekillerini, gelecekte yapılacak açıklamalara dair güvenin azalabileceği yönünde endişelendirdi.

Times: Johnson düzenli spor yapıyordu

Times gazetesi ise Johnson'ın durumu kamuoyuna açıklanmadan kısa süre önce bakanların konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı. Times'a konuşan bir bakan "gerçekten şok edici bir andı" dedi.

Times, Başbakan Johnson'ın hastalık öncesinde sağlığının genel olarak iyi olduğunu, düzenli olarak tenis oynadığını ve Başbakanlık Konutu'nda karantinada kaldığı süreçte düzenli olarak yoga, pilates ve aerobik egzersizleri yaptığını yazdı, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde bisiklete bindiğini hatırlattı.

Gazete, bir dönem obez olan Johnson'ın sonrasında kilo verdiğini yazdı.

Financial Times gazetesi de, bazı bakanların koronavirüs krizi başladığından beri Boris Johnson'ın yeterince dinlenemediğini düşündüğünü yazdı.

Gazeteye göre Başbakan Johnson'ın hastaneye kaldırılmadan önce gündeminin ilk sıralarında yer alan konulardan biri, Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki solunum cihazlarının sayısını artırmaktı.

İngiltere'de 8 bin solunum cihazı bulunuyor fakat bu sayının kısa süre içinde artırılması hedefleniyor.





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