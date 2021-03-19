Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
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Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

19.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bor yüklü tır devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bor yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ali Ç. idaresindeki 42 DPE 28 plakalı tır Bursa'ya doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Tır yan yatarken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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