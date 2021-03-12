Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

12.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:48

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:53:21. #1.14#
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