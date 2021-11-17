Bomba İddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti bebek bekliyor

2016 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti cephesinden sevenlerini mutlu eden bir haber geldi.

"3 AYLIK HAMİLE"

Magazin dünyasını hareketlendiren haberi Birsen Altuntaş Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Bomba haber. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden güzel haber geldi. 2016'da Paris'te evlenen çift bebek heyecanı yaşıyor. Canımız Başak Dizer 3 aylık hamile."

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile şu sıralar Mardin'de olan stil danışmanı Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Tatlım değil, değil. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" ifadelerini kullanmıştı.

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