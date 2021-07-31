Bolu'ya yabancılar için 20 ton su getiren iş adamına vatandaştan tepki

Bolu'da yabancılara dağıtılması için 20 ton su getiren İstanbul Sanayi Odası üyesine vatandaş tepki gösterdi.

Bolu'da yabancılara dağıtılması için 20 ton su getiren İstanbul Sanayi Odası üyesine vatandaş tepki gösterdi. Esnaf ve vatandaşları dağıtılmasına izin vermediği sular yabancılara verilmek üzere depoya kaldırıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara suyu 10 kat zamlı vereceğini açıklamasının ardından İstanbul Sanayi Odası üyesi Cevat Korkmaz, yabancılara dağıtmak için bir kamyona yüklettiği 20 ton suyu Bolu'ya getirdi. Bahçelievler mahallesinde kurulan halk pazarı girişine çekilen kamyondan indirilen suların dağıtıldığını gören esnaf ve vatandaşlar Korkmaz'a tepki gösterdi. Yabancılara dağıtılması için bazı Pazar esnaflarına verilen sular tepkiler üzerine iade edildi.

"DÜPEDÜZ CİNAYETTİR"

Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede açıklama yapan Cevat Korkmaz, "Kontrolsüz göçün ülkemize bindirdiği yükün elbette farkındayız. Yabancı uyruklu göçmenler bir program dahilinde geri gönderilmeli. Bunun ortak yöntemi STK'ların da katılımıyla kimseyi incitmeden hayata geçirilmeli. Göçmenlerin su gibi yaşamsal ihtiyaçlarına zamla tedbir koymak ve bunun için kamuoyu desteği oluşturmaya çalışmak yanlıştır. Ülkemizde oldukları sürece gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak insani ve ahlaki bir görevdir. Suyunu kestiğiniz insana yaptığınız düpedüz cinayettir. Başkan Özcan aleni bir şekilde sığınmacılara ölün demiştir. Vahim olan başkan Özcan'ın açıklamasının halkta bulduğu karşılıktır. Sayın başkan partisinin tepkilerine rağmen ertesi gün sözlerinin arkasında durmuş ve milim taviz vermemiştir. Bu durum ülkemizdeki yabancı karşıtlığının boyutlarını vahim şekilde ortaya çıkarmıştır" dedi.

"YABANCI UYRUKLULARIN EVLERİNE GÖTÜRÜLECEK"

Suların dağıtılmasına izin verilmemesini değerlendiren Korkmaz, "Daha önce Pazar günleri buraya en fazla 2 tane zabıta memuru gönderiyorlarmış. Nasıl olmuşsa burada su dağıtacağımızı öğrenmişler. Zabıtayı 6-7'ye çıkarmışlar. Peşine milisler eklemişler. Burada dağıtmamıza engellediler. Şimdi yoksullara dağıtılmak üzere bir depoya gönderiyorum. Oradan peyder pey alınıp yabancı uyrukluların evlerine götürülecek" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı