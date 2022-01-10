Bolu Valisi Ümit'ten Kovid-19'dan korunmak için "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kovid-19'un tedbirsiz ortamlarda yayılmaya devam ettiğini belirterek, hastalıktan korunmak için mutlaka tedbirlere uyulmasını ve aşı olunmasını istedi.

Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezindeki otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilere Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulunan Ümit, 2 yıldır sağlık başta olmak üzere güvenlik teşkilatıyla sıkı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve maske uygulamasını kentte yaptıklarını dile getiren Ümit, "Denetimlerimiz sürekli devam etti. Koronavirüsle bu 2 yıllık süreç içerisinde güzel mücadele ettik. Bolulu hemşehrilerim maske başta olmak üzere aynı şekilde tedbirlere uyma konusunda bize yardımcı olacaklardır." dedi.

"Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu aşısız"

Bolu'da bugüne kadar 241 bin 743 kişiye 436 bin testin uygulandığını bildiren Vali Ümit, şu bilgileri paylaştı:

"Bu testlerin içerisinden 60 bin 633 pozitif vaka çıkmış, 58 bin 135'i iyileşmiş. Diğerlerinin karantina süresi ve diğer sağlık tedbirleri devam ediyor. Şu anda maalesef yoğun bakımda olan hastalarımız var. Bu koronavirüsten korunmanın en güzel ve en etkili yolu, aşı yaptırmaktır. Aşı yaptırmayan arkadaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Artık yerli aşımız da var. Koronavirüs sebebiyle hastanelerde yatan ve hayatını kaybeden insanlarımızın büyük çoğunluğunun ya yetersiz aşılı ya da aşısız olduğunu görüyoruz. Bunun istatistikleri yapılıyor."

Ümit, Kovid-19'la mücadelede başarılı şekilde yol aldıklarını vurgulayarak, "Koronavirüs ya da Omicron varyantı tamamen kontrolümüz altında ama gerçek şu ki virüs tedbirsiz ortamları bulduğunda yayılmaya devam ediyor. Bu yüzden tüm tedbirlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Vaka sayılarındaki yükselmeye dikkati çeken Vali Ahmet Ümit, şunları kaydetti:

"Bu sayı artmasın diye lütfen tüm tedbirlere dikkat edelim. Maalesef bu hastalık sebebiyle vatandaşlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Bundan sonra bu kayıpların yaşanmaması için tedbirlere aynı şekilde uymaya devam edelim. Uymayanları da uyaralım. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere görevli arkadaşlarımız görevlerine devam ediyorlar."

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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