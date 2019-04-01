Bolu Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Bolu için sandığa giden vatandaşlar, Bolu Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Bolu seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bolu 'da kim önde? Bolu seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BOLU 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bolu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Fatih Metin Cumhur İttifakı kapsamında seçime katılırken, CHP'den Tanju Özcan'da Millet İttifakı kapsamında seçimde yerini alırken, DSP adına Mustafa Temelli,Saadet Partisi adına Turan Kılınç, TKP adına Cihan Sezer ve Vatan Partisi adına da Selahattin Özbölük Bolu Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Bolu'daki toplam 354 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Tanju Özcan - CHP - 49.683 OY - %52,69

Fatih Metin - AK Parti - 42.170 OY - %44,73

Turan Kılınç - Saadet Partisi - 1.482 OY - %1,57

Selahattin Özbölük - Vatan Partisi - 310 OY - %0,33

Aslı Yolci - HDP - 210 OY - %0,22 oy oranlarıyla CHP adayı Tanju Özcan sandıktan birinci isim çıktı.

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BOLU 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bolu 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bolu'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Alaaddin Yılmaz, CHP adına Mehtap Özcan Mısırlıoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 49,57 oy oranı ile Bolu Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 37,72 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Şükrü Gülez % 9, 94 oy oranı ile 3, SP'den Veysel Çetinkaya% 1,76 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BOLU İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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