Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

23.03.2021 08:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:15
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sis ve bölgede devam eden yağmur nedeniyle yolda yavaş ilerliyor.

Aşırı hızdan kaçınılmasını isteyen trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliğine bağlı Bolu Dağı Bakımevi İstasyonu'ndaki karla mücadele araçları da olası yağışa karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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