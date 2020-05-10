Bolu'da yayla ve ormanlık alanlara ilgi arttı

Bolu'da yayla ve ormanlık alanlara ilgi arttıBOLU'da, koronavirüsten korunmak isteyen vatndaşlar, yaylalara akın etti.

Bolu'da yayla ve ormanlık alanlara ilgi arttı

BOLU'da, koronavirüsten korunmak isteyen vatndaşlar, yaylalara akın etti. Bazı vatandaşlar da Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ve Yedigöller Milli Parkı gibi doğal güzelliğiyle ünlü yerlerin ziyaretçilere kapatılmasıyla hafta sonunda günübirlik olarak alternatif doğal ortamlara yöneldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu'nun doğal güzelliğiyle turizm yerlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilere kapandı. Abant, Gölcük ve Yedigöller'e gidemeyen vatandaşlar, hafta sonunda az bilinen Karamanlar Göleti'ne gitti. Vatandaşlar, günübirlik olarak ziyaret ettikleri gölet etrafında sessiz ve sakin ortamda doğal güzelliğin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, koronavirüs günlerinde şehirden uzaklaşıp doğal ve az insanın bulunduğu ortamlara gelmenin kendilerini iyi hissettirdiğini söyledi.

YAYLAYA YERLEŞTİLER

Bolu'da oturan vatandaşlar da şehirden uzaklaşıp yaylalara gitmeyi tercih etti. Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası da doldu. Bolu'nun en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan At Yaylası'na gelen vatandaşlar, doğayla iç içe ve insandan uzak olan ortamda yaz ayını geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA