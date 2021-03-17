Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı

17.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:41
Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı

Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işini 12 yaşından beri yapan ve mesleğin tek temsilcisi kalan Ali Aslan'ın el emeği ürünleri, hediyelik eşya olarak ilgi görüyor.

Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işini 12 yaşından beri yapan ve mesleğin tek temsilcisi kalan Ali Aslan'ın el emeği ürünleri, hediyelik eşya olarak ilgi görüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 'Derici Ali' lakaplı Ali Aslan, 12 yaşında çırak olarak bir dericinin yanında işe girdi. Aslan, bir süre çırak olarak çalıştığı yerden ayrılarak özel işçilik isteyen pösteki yapmaya karar verdi. Kendi çabasıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sırt kısmından elde edilen deri ve tüyleri çeşitli aşamalardan geçirdikten pösteki haline getirmeyi öğrenen Aslan, elde ettiği ürünleri 20 metrekarelik dükkanında satmaya başladı. Pöstekilerin üzerine çeşitli motifler de işleyen Aslan'ın ürünleri özellikle hediyelik eşya olarak ilgi görüyor. Mesleğin zorluğu nedeniyle kentte pösteki yapan tek kişi kalan Aslan, kendisinden sonra da bu işi yapacak kişilerin yetişmesini istiyor.

Yaptığı ürünlerin fiyatının bin liraya kadar çıktığını belirten Aslan, "12 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Post derisiyle ilgileniyorum. Okuldan sonra başladım. Birkaç kere deneme yaparak bu hala geldim. Bunu yaparken deri 40-50 defa elimden geçer. 1 tanesini yapmak 1 ayı buluyor. Biraz zordur. İlgi oluyor. Mağazalara veriyorum. Fiyatı 300 liradan başlıyor bin liraya kadar çıkıyor. Bolu'da bu işi tek yapan benim. Benden sonra yapacak birilerinin olmasını isterim" dedi. - BOLU

Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı
Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı
Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:42:35. #1.15#
title