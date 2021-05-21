Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
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Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmasına yoğun yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bolu'da kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmasına yoğun yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam merkeze bağlı Gövem köyünde yaşayan akrabasının yanına giden alzaymır hastası Murat Ulaş geri dönmedi.

Bunun üzerine bölgede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayan Ulaş'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma ekibi (JAK), 1 köpekli arama ekibi, AFAD ekipleri ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri ve İzcilik Federasyonuna bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, zaman zaman termal ve gece görüşlü drone ile de arama yaptı.

Köy muhtarı Uğuz Özcan, gazetecilere, Ulaş'ı bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Budan 3-4 yıl önce de evinden çıkıp gitmiş. 2-3 gün sonra Bolu'da bulunmuş." diye konuştu.

Akşama kadar devam eden arama çalışmaları kapsamında Ulaş'ın köyünün çevresindeki 20 kilometre çapındaki alanda arama yapıldı.

Bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle zaman zaman durdurulan arama çalışmasına havanın da kararması nedeniyle ara verildi.

Ulaş'ın Bolu'ya da gidebileceğinin değerlendirildiğini ifade eden ekipler, vatandaşların Ulaş'ı il merkezinde görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma birimi bulunan sivil toplum kuruluşları ile köy sakinlerinden oluşan 150 kişilik ekiple arama çalışmalarına sabah devam edileceği öğrenildi.

Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Bolu'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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